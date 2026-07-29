Nowe życie klasyki. „Rubber Soul” The Beatles ukaże się w wyjątkowej wersji

Nowa wersja albumu „Rubber Soul”, przygotowana przez Gilesa Martina i Sama Okella, zawiera nowy miks stereo, oryginalny miks mono, amerykańską wersję albumu wydaną przez Capitol oraz miksy Dolby Atmos. Wydawnictwo zostało rozszerzone o wcześniej niepublikowane nagrania sesyjne i dema, a także singiel „Day Tripper” / „We Can Work It Out”. Album jest już dostępny w przedsprzedaży.

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Każda z nowych edycji albumu zawiera nowy miks stereo przygotowany bezpośrednio z oryginalnych czterościeżkowych taśm-matek. Dzięki nowoczesnej technologii demiksowania opracowanej przez nagradzany zespół dźwiękowców kierowany przez Emile'a de la Reya z WingNut Films Productions Ltd. Petera Jacksona nagrania zyskały wyjątkową przejrzystość, zachowując jednocześnie charakter oryginalnych wersji.

Nowe wydanie po raz pierwszy gromadzi wszystkie 14 utworów w nowym miksie stereo, a rozszerzone edycje pozwalają zajrzeć za kulisy powstawania albumu. W wersjach Super Deluxe znalazły się 24 nagrania z sesji, w tym 20 wcześniej niepublikowanych wykonań oraz trzy niepublikowane wcześniej domowe dema. Wśród nich znajdują się wczesne wersje utworów „Day Tripper” i „We Can Work It Out”, a także „Little Girl” – nieznany wcześniej szkic piosenki autorstwa Johna Lennona, który nigdy wcześniej nie został wydany ani nawet nie był przedmiotem spekulacji fanów. Zestawy zawierają również oryginalny album w wersji mono, amerykańską edycję Capitol oraz singiel z 1965 roku. Edycje Deluxe na 2CD i 2LP oferują wybór najciekawszych nagrań z sesji, dem i singla.

Wydaniom Super Deluxe na 4CD i 5LP towarzyszy licząca 88 stron książka w twardej oprawie z nowym wstępem autorstwa Paula McCartneya oraz przedmową opracowaną z wypowiedzi Johna Lennona pochodzących z różnych okresów jego życia, także z lat po rozpadzie zespołu. Publikacja zawiera również rzadkie fotografie, szczegółową historię powstawania albumu oraz komentarze do utworów.

„Rubber Soul” ukaże się w wersjach standardowych 1CD i 1LP, edycjach Deluxe 2CD i 2LP oraz Super Deluxe 4CD i 5LP. Album będzie dostępny również na płycie Blu-ray z nowym miksem Dolby Atmos, dźwiękiem stereo w wysokiej rozdzielczości oraz materiałami promocyjnymi do utworów „Day Tripper” i „We Can Work It Out”. W sprzedaży pojawią się także limitowane edycje, m.in. ekskluzywna wersja Zoetrope.

Album „Rubber Soul”, który pierwotnie ukazał się 3 grudnia 1965 roku, był jednym z najważniejszych momentów w rozwoju The Beatles. Powstał pod koniec wyjątkowego roku, w którym John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr osiągnęli szczyt zarówno artystycznego, jak i komercyjnego sukcesu. Płyta pokazała zespół wykraczający poza konwencje muzyki pop i otwierający się na bardziej odważne podejście do pisania piosenek oraz pracy w studiu.

Uznawany za jeden z najwybitniejszych albumów wszech czasów, „Rubber Soul” zapoczątkował okres, w którym muzyczne pomysły i twórcze ambicje The Beatles mogły rozwijać się bez ograniczeń wynikających z intensywnego koncertowania, pracy dla radia czy filmu.Materiał został nagrany w ciągu czterech tygodni, w październiku i listopadzie 1965 roku, po rekordowym koncercie grupy na stadionie Shea w Nowym Jorku, który zgromadził ponad 55 tysięcy fanów. „Rubber Soul” uchwycił zespół w przełomowym momencie twórczym.

Album zawiera takie klasyki jak „Drive My Car”, „Norwegian Wood (This Bird Has Flown)”, „Nowhere Man”, „Michelle”, „Girl” i „In My Life”. To właśnie na tej płycie The Beatles eksperymentowali z nowymi instrumentami, brzmieniami i technikami nagraniowymi, tworząc jedno z dzieł, które wyznaczyły kierunek rozwoju albumu popowego jako pełnoprawnej formy artystycznej.

The Beatles pozostają jednym z najbardziej wpływowych i odnoszących największe sukcesy zespołów w historii muzyki. Ponad pięć dekad po zakończeniu działalności ich twórczość wciąż trafia do kolejnych pokoleń słuchaczy – zarówno tych, którzy pamiętają czasy Beatlemanii, jak i młodszych odbiorców odkrywających utwory „Hey Jude” czy „Let It Be” dzięki serwisom streamingowym i mediom społecznościowym. Zespół wywarł ogromny wpływ nie tylko na muzykę, lecz także na modę, kulturę młodzieżową, sposób pisania piosenek i produkcję albumów, przyczyniając się do brytyjskiej inwazji na amerykański rynek muzyczny.

Ich dziedzictwo przyciąga miliony odwiedzających do miejsc takich jak Abbey Road Studios. W 2027 roku przy 3 Savile Row zostanie otwarte pierwsze oficjalne centrum doświadczeń dla fanów zespołu. Z kolei w kwietniu 2028 roku premierę będzie miało filmowe wydarzenie obejmujące cztery pełnometrażowe produkcje o The Beatles w reżyserii Sama Mendesa. W rolach członków zespołu wystąpią Harris Dickinson jako John Lennon, Barry Keoghan jako Ringo Starr, Paul Mescal jako Paul McCartney oraz Joseph Quinn jako George Harrison.

Sprawdź 5 ciekawostek o albumie “Rubber Soul”: