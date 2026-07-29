Kamelot z nowym teledyskiem! Czas na monumentalny singiel „Godlike Alchemy”

Monumentalny „Godlike Alchemy” zachwyca rozmachem dzięki wznoszącym się aranżacjom smyczkowym, które doskonale współgrają z przyprawiającym o ciarki wokalem frontmana Tommy'ego Karevika. Utwór imponuje szeroką dynamiką i niezwykle chwytliwym rytmem, a zespół z perfekcją balansuje między bogato zdobionymi melodiami a brutalnym ciężarem. Thomas Youngblood prezentuje pełnię swojego melodycznego kunsztu zarówno w porywającej solówce, jak i potężnym breakdownie. Dzięki biblijnej atmosferze i epickiemu refrenowi „Godlike Alchemy” pokazuje KAMELOT w szczytowej formie, działający na pełnych obrotach.

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Ten utwór doskonale oddaje główne przesłanie albumu Dark Asylum. A co, jeśli nie musisz szukać spokoju i szczęścia poza sobą? Co, jeśli już teraz posiadasz w sobie siłę potrzebną, by się uzdrowić i stworzyć rzeczywistość, jakiej pragniesz? A co, jeśli wszyscy jesteśmy niezwykłymi, potężnymi istotami o nieograniczonym potencjale? To naprawdę przyprawiająca o zawrót głowy myśl… - wokalista Tommy Karevik tak mówi o “Godlike Alchemy”

Osadzony w mrocznym świecie epoki neowiktoriańskiej album „Dark Asylum” zaprasza słuchaczy za bramy RavenHill Asylum – imponującego zakładu, który pierwotnie wzniesiono jako okazałą katedrę, a następnie przekształcono w miejsce, gdzie nauka, wiara i szaleństwo współistnieją w pełnym napięcia, niepewnym balansie.

Kamelot na „Dark Asylum” jeszcze śmielej zagłębia się w filmowe i atmosferyczne brzmienia, wkraczając głębiej w teatralny mrok, jednocześnie zachowując charakterystyczne melodie, które definiują ich styl. Blask świec drży pośród monumentalnych łuków i zimnych kamiennych korytarzy, a słuchacza witają znajome zjawy: mastermind Avantasia — Tobias Sammet, Lea-Sophie Fischer z Eluveitie, Clémentine Delauney z Visions of Atlantis, wokalistka Decessus i aktualna zdobywczyni tytułu Miss World Chile — Ignacia Fernández, a także Rannveig Sif Sigurðardóttir, Sólveig Sara Leupold i Billy King! Tożsamość rozpada się na kawałki, rzeczywistość ulega wypaczeniu, a kontrola wymyka się w niewidzialne ręce, prowadząc główną postać ku zejściu w psychologiczną ciemność, która ostatecznie prowadzi do przemiany… i być może do sanktuarium. Od filmowego rozmachu „Ashen World”, przez introspektywną głębię „Sanctuary”, aż po wielowarstwową tajemniczość „Ivy, My Dear”, „Dark Asylum” rozwija się jako w pełni immersyjna podróż, łącząca orkiestrowy rozmach, nawiedzające melodie i teatralną narrację w jedną spójną wizję.

Jeszcze bardziej pogłębiając immersję w świecie RavenHill, album „Dark Asylum” ukaże się w wielu atrakcyjnych formatach. Wśród nich znajdą się standardowe edycje winylowe na złotym, srebrnym i klasycznym czarnym krążku, a także kolekcjonerskie warianty: certyfikowany biały label, biały splatter oraz edycja z winylem wypełnionym czerwonym płynem imitującym krew. Dwie ostatnie wersje zostaną dodatkowo wyposażone w oficjalną, 24-stronicową książeczkę. Album będzie dostępny również w kilku wydaniach CD w formacie digipak – w tym dwupłytowej edycji zawierającej instrumentalną wersję albumu – a także na kasecie magnetofonowej i w wersji cyfrowej.

Zawsze oddani przenoszeniu swoich światów poza studio, Kamelot tej jesieni zabiorą RavenHill Asylum w trasę koncertową w ramach immersyjnego Dark Asylum World Tour, obejmującą Amerykę Północną i Europę. Gdy już przekroczysz próg RavenHill… nie będzie odwrotu. W ramach trasy grupa zagra dwa koncerty w Polsce: 10 listopada w krakowskim Klubie Studio i dzień później w warszawskiej Progresji.