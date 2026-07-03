Kamelot z zapowiedzią nowego albumu! Zespół jesienią zagra w Polsce

Od pierwszej nuty „Ashen World” uderza charakterystycznym rozmachem KAMELOT, napędzanym ekspresyjną grą na gitarze Thomasa Youngblooda, wznoszącą się orkiestracją oraz bogatymi symfonicznymi aranżacjami, które stały się znakiem rozpoznawczym zespołu. Utwór ucieleśnia wszystko to, za co fani pokochali KAMELOT: filmową mroczność, niezapomniane melodie i potężny, hymniczny refren, jednocześnie wprowadzając świeże brzmienia i nieoczekiwane zwroty, które poszerzają muzyczny krajobraz zespołu

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‘Ashen World’ uchwyca ten moment stania na rozdrożu między ciemnością a nadzieją, gdy zaczyna się droga naprzód. To w swojej istocie klasyczny KAMELOT, jednocześnie otwierający nowe drzwi do świata 'Dark Asylum' - Thomas Youngblood o “Ashen World”.

W utworze pełnym niezliczonych dynamicznych zmian, Tommy Karevik prezentuje pełnię swoich niezwykłych możliwości wokalnych, z niezwykłą swobodą przechodząc od intymnych, przejmujących fragmentów do charakterystycznych dla siebie potężnych, pełnych rozmachu partii. Dodatkową warstwę atmosfery wnosi gościnny, eteryczny wokal Ignacii Fernández – wokalistki zespołu Decessus i aktualnej Miss Chile – który pięknie splata się z mrocznym nastrojem utworu. „Ashen World” opowiada historię świata pogrążającego się w ciemności, nie tracąc jednak z oczu nadziei, odporności i odkupienia.

Tommy Karevik tak mówi o tym singlu:

„To głębokie zanurzenie w krajobraz ludzkiego umysłu – odkrywanie jego dolin, szczytów i pustki rozciągającej się pomiędzy nimi. To opowieść o uwolnieniu się od ograniczających przekonań, które trzymają nas w niewoli, oraz o tworzeniu nowej rzeczywistości, pozwalającej nam się rozwijać i w pełni wykorzystać nasz potencjał.”

Kamelot na „Dark Asylum” jeszcze śmielej zagłębia się w filmowe i atmosferyczne brzmienia, wkraczając głębiej w teatralny mrok, jednocześnie zachowując charakterystyczne melodie, które definiują ich styl. Blask świec drży pośród monumentalnych łuków i zimnych kamiennych korytarzy, a słuchacza witają znajome zjawy: mastermind Avantasia — Tobias Sammet, Lea-Sophie Fischer z Eluveitie, Clémentine Delauney z Visions of Atlantis, wokalistka Decessus i aktualna zdobywczyni tytułu Miss World Chile — Ignacia Fernández, a także Rannveig Sif Sigurðardóttir, Sólveig Sara Leupold i Billy King! Tożsamość rozpada się na kawałki, rzeczywistość ulega wypaczeniu, a kontrola wymyka się w niewidzialne ręce, prowadząc główną postać ku zejściu w psychologiczną ciemność, która ostatecznie prowadzi do przemiany… i być może do sanktuarium. Od filmowego rozmachu „Ashen World”, przez introspektywną głębię „Sanctuary”, aż po wielowarstwową tajemniczość „Ivy, My Dear”, „Dark Asylum” rozwija się jako w pełni immersyjna podróż, łącząca orkiestrowy rozmach, nawiedzające melodie i teatralną narrację w jedną spójną wizję.

Jeszcze bardziej pogłębiając immersję w świecie RavenHill, album „Dark Asylum” ukaże się w wielu atrakcyjnych formatach. Wśród nich znajdą się standardowe edycje winylowe na złotym, srebrnym i klasycznym czarnym krążku, a także kolekcjonerskie warianty: certyfikowany biały label, biały splatter oraz edycja z winylem wypełnionym czerwonym płynem imitującym krew. Dwie ostatnie wersje zostaną dodatkowo wyposażone w oficjalną, 24-stronicową książeczkę. Album będzie dostępny również w kilku wydaniach CD w formacie digipak – w tym dwupłytowej edycji zawierającej instrumentalną wersję albumu – a także na kasecie magnetofonowej i w wersji cyfrowej.

Kamelot w Polsce

Zawsze oddani przenoszeniu swoich światów poza studio, Kamelot tej jesieni zabiorą RavenHill Asylum w trasę koncertową w ramach immersyjnego Dark Asylum World Tour, obejmującą Amerykę Północną i Europę. Gdy już przekroczysz próg RavenHill… nie będzie odwrotu. Zespół zagra w listopadzie dwa koncerty w Polsce: 10 listopada w krakowskim Klubie Studio i dzień później w warszawskiej Progresji.