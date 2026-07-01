Jonathan Donais (Anthrax) wskazał najlepszego metalowego gitarzystę w historii. "Był rasową gwiazdą"

Już ponad dekadę w formacji Anthrax gra gitarzysta Jonathan Donais, który w składzie zastąpił Roba Caggiano. Muzyk ten dołączył do słynnej amerykańskiej formacji z Shadows Fall.

Ostatnio Donais, w wywiadzie dla Metal Edge, postanowił podzielić się swoją listą najlepszych (metalowych) gitarzystów wszech czasów.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie

Wyróżnił on Jamesa Hetfielda i Kirka Hammetta z Metalliki oraz Dave'a Mustaine'a i Marty'ego Friedmana, który grał w Megadeth w latach 1990-2000. W zestawieniu nie zabrakło także gitarzystów znanych ze współpracy z Ozzym Osbourne'em. Donais docenił Zakka Wylde'a i nieżyjącego już Randy'ego Rhoadsa.

Gitarzysta zespołu Anthrax zdradził także, że tytuł najbardziej wartościowego gracza (MVP) wręczyłby Dimebagowi Darrellowi, zmarłemu członkowi Pantery.

Uważam, że miał po prostu wszystko. Odhaczał każdą możliwą rubrykę. Pisał świetne piosenki, genialne rytmy, potężne riffy i niesamowite solówki. Do tego miał niesamowitą prezencję sceniczną. Był rasową gwiazdą rocka, a te wszystkie nagrania wideo z Panterą sprawiły, że jako nastolatek zapragnąłem zostać koncertującym muzykiem. Uwielbiałem je oglądać, kiedy byłem dzieciakiem – wyznał Donais.

Nowy album formacji Anthrax zbliża się wielkimi krokami. Oto szczegóły nadchodzącego wydawnictwa

Płyta Cursum Perficio (jest to łacińska fraza, którą można przetłumaczyć jako "ukończę swoją podróż") ukaże się na rynku 18 września 2026 nakładem wytwórni Megaforce. Całość zapowiada singiel It’s For The Kids.

Za produkcję nadchodzącego wydawnictwa grupy odpowiada Jay Ruston, który był odpowiedzialny także za dwie poprzednie płyty Anthraxu: Worship Music oraz For All Kings. Płyta powstawała w Studiu 606 w Northridge w Kalifornii, które należy do Dave'a Grohla, wokalisty i gitarzysty Foo Fighters. Na Cursum Perficio znajdzie się 11 łącznie premierowych utworów.

Oto najlepsze albumy w dyskografii Anthraxu [TOP5]: