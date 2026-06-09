Gitarzysta Scott Ian wskazał najlepszy utwór w historii Anthraxu

Amerykańska formacja Anthrax, która należy do Wielkiej Czwórki Thrash Metalu, przez ponad cztery dekady istnienia wypuściła w świat sporo legendarnych utworów. A który z nich jest najlepszy? Indians, I Am the Law, Madhouse, a może Caught in a Mosh? Wybór jest całkiem niezły. Swojego faworyta ostatnio postanowił też wskazać gitarzysta Scott Ian.

Muzyk grupy mocno zaskoczył, ponieważ wybrał kompozycję, której... jeszcze nie słyszeliśmy.

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Ian ogłosił właśnie, że na nadchodzącym krążku Cursum Perficio usłyszymy absolutne arcydzieło.

Uważam, że "The Edge of Perfection" to najlepszy utwór w historii Anthraxu. Nigdy w całej naszej karierze nie napisaliśmy czegoś tak genialnego. Fakt, że dokonujemy tego po tylu latach na scenie, czyni ten moment jeszcze bardziej wyjątkowym – wyznał Ian w rozmowie dla Full Metal Jackie.

Gitarzysta zdradził również, że wspomniany utwór jest dla niego bardzo ważny, również pod kątem tekstowym. Opowiada bowiem o jego rodzinie oraz o nieustannym dążeniu do utrzymania życiowej równowagi i tytułowej "krawędzi doskonałości". – Myślę, że nigdy w życiu nie miałem innego prawdziwego celu poza byciem szczęśliwym. I jestem – dodał muzyk.

Oto szczegóły nadchodzącego albumu grupy

Płyta Cursum Perficio (jest to łacińska fraza, którą można przetłumaczyć jako "ukończę swoją podróż") ukaże się na rynku 18 września 2026 nakładem wytwórni Megaforce. Całość zapowiada singiel It’s For The Kids.

Za produkcję nadchodzącego wydawnictwa grupy odpowiada Jay Ruston, który był odpowiedzialny także za dwie poprzednie płyty Anthraxu: Worship Music oraz For All Kings. Płyta powstawała w Studiu 606 w Northridge w Kalifornii, które należy do Dave'a Grohla, wokalisty i gitarzysty Foo Fighters. Na Cursum Perficio znajdzie się 11 łącznie premierowych utworów.

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