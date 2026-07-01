The Cure na Open'er Festival 2026 będzie transmitowane w telewizji! O której i gdzie oglądać?

Gdyński Open'er to marka sama w sobie, doceniana zarówno przez polską publiczność, jak i krytyków za granicą. Renoma tego letniego święta muzyki sprawia, że co roku do naszego kraju przyjeżdżają najgorętsze nazwiska ze światowych list przebojów.

Tegoroczna edycja, zaplanowana od 1 do 4 lipca na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo, nie zawiedzie pod względem rozmachu. Na scenach usłyszymy plejadę międzynarodowych sław, w tym m.in. Florence + the Machine, Nicka Cave'a z The Bad Seeds, Davida Byrne'a, Calvina Harrisa oraz Reneé Rapp. Obok nich wystąpią takie gwiazdy, jak Zara Larsson, The xx, mroczne legendy z The Cure, a także Addison Rae i Teddy Swims.

Jeżeli wyjazd nad morze jest poza Twoim zasięgiem, nic straconego. Dzięki współpracy organizatorów z nadawcą telewizyjnym wybrane występy będziesz mógł obejrzeć prosto ze swojej kanapy, całkowicie bezpłatnie.

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Gdzie obejrzeć koncerty The Cure i innych gwiazd Open'er 2026 w telewizji? Znamy harmonogram transmisji

Telewizja Polska oficjalnie potwierdziła przedłużenie współpracy z ekipą odpowiedzialną za Open'er Festival. Na antenach publicznego nadawcy zobaczymy na żywo występy absolutnych headlinerów. Wśród transmitowanych koncertów znajdą się między innymi widowiska przygotowane przez Zarę Larsson, zespół The Cure oraz Addison Rae.

Oto szczegółowy plan telewizyjnych relacji z Gdyni:

1 lipca (18:00) – Zara Larsson (TVP1, TVP Kultura)

1 lipca (22:00) – The xx (TVP Kultura)

2 lipca (20:30) – Chopin na Open'erze (TVP2)

3 lipca (21:00) – The Cure (TVP1, TVP Kultura, TVP Polonia)

4 lipca (18:15) – Addison Rae (TVP Kultura)

4 lipca (20:00) – Teddy Swims (TVP Kultura)

Wszystkie wymienione występy udostępnione zostaną również w internecie na platformie vod.tvp.pl. Organizatorzy przypominają jednak, że godziny rozpoczęcia poszczególnych koncertów mogą jeszcze ulec drobnym modyfikacjom.

Oto najlepsze rockowe koncerty w historii Open'era: