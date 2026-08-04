Ruszyło głosowanie o Złotego Bączka! Nie każdy jednak będzie mógł zagrać na Pol'and'Rcok Festival 2027

Złoty Bączek 2027: fani Pol'and'Rock wybiorą najlepszy zespół!

Emocje po 32. Pol'and'Rock Festival jeszcze na dobre nie opadły, a już ruszyła kolejna, niezwykle ważna tradycja. Wystartowało głosowanie w plebiscycie na Złotego Bączka! To właśnie publiczność zdecyduje, który z artystów, jacy wystąpili na tegorocznej edycji imprezy, najbardziej zasłużył na prestiżowe wyróżnienie.

Walka o głosy fanów zapowiada się niezwykle ciekawie. Do rywalizacji stanęło łącznie 39 wykonawców – 25 z Polski i 14 z zagranicy. To oni powalczą o miano najlepszego zespołu Najpiękniejszego Festiwalu Świata.

KOLUMNA - Pol'and'Rock Festival

Prestiżowa nagroda i powrót na scenę

Złoty Bączek to coś znacznie więcej niż tylko statuetka. To wyjątkowa nagroda przyznawana przez publiczność, która dla każdego artysty jest ogromnym dowodem uznania. Co najważniejsze, zdobycie tego wyróżnienia wiąże się z zaproszeniem do ponownego występu na jednej z największych scen festiwalowych w Europie.

Tym samym fani mają realny wpływ na to, kogo zobaczą podczas kolejnej edycji festiwalu. Zwycięstwo w plebiscycie to dla zespołu gwarancja powrotu i możliwość ponownego spotkania z festiwalową publicznością.

Nie wszyscy artyści biorą udział w głosowaniu

Choć na scenach 32. Pol'and'Rock Festival pojawiło się wielu wykonawców, nie wszyscy biorą udział w tegorocznym plebiscycie. Zgodnie z tradycją, z głosowania wyłączony jest Piotr Bukartyk, którego koncert co roku zamyka wydarzenie. Szansy na obronę tytułu nie ma również ubiegłoroczny laureat, zespół Nocny Kochanek.

Na liście do głosowania nie znajdziemy także zespołów Dziwna Wiosna i Helenine Oci, które po koncercie na Małej Scenie miały okazję zagrać również na Dużej Scenie. Stawkę zamyka laureat Antyfestu Antyradia, formacja Lost in You.

Głosowanie potrwa niemal rok

Wyłonienie zwycięzców to długi proces, podzielony na trzy etapy. Pierwszy z nich właśnie się rozpoczął i potrwa od 2 sierpnia do 30 listopada 2026 roku. W tym czasie publiczność może oddawać głosy na wszystkich nominowanych artystów w kategoriach polskiej i zagranicznej.

Drugi etap rozpocznie się 1 grudnia 2026 roku i potrwa do 28 lutego 2027 roku. Do dalszej rywalizacji przejdzie połowa zespołów z każdej kategorii, które uzyskają najlepsze wyniki. Wielki finał, w którym zmierzy się po trzech polskich i trzech zagranicznych wykonawców, odbędzie się między 1 marca a 1 czerwca 2027 roku.

Laureatów plebiscytu Złotego Bączka poznamy dokładnie 1 czerwca 2027 roku.