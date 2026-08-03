Edyta Bartosiewicz dołącza do "The Voice of Poland". Artystka zastąpi znaną piosenkarkę

Po roku przerwy popularny format rozrywkowy ponownie zagości w jesiennej ramówce stacji TVP2. Będzie to już siedemnasta odsłona telewizyjnej rywalizacji, w której uczestnicy walczą o miano najbardziej utalentowanego wokalisty w kraju, a producenci zapowiadają mnóstwo muzycznych emocji dla wiernych widzów.

Stacja telewizyjna postanowiła odkryć karty na niewiele ponad miesiąc przed zaplanowaną premierą nagrań z pierwszych eliminacji wokalnych. W oficjalnym komunikacie przedstawiono ostateczną listę oceniających, gdzie największym zaskoczeniem okazało się zakontraktowanie nowej gwiazdy, która po raz pierwszy sprawdzi się w telewizyjnym formacie.

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Przedstawiciele stacji przekazali w mediach społecznościowych informację o zakończeniu współpracy z Margaret, która nie pojawi się w najnowszej transzy odcinków. Producentom udało się za to zaprosić do studia Edytę Bartosiewicz, czyli niekwestionowaną legendę krajowej sceny rockowej i autorkę wielu przebojów, która otwarcie przyznaje się do ogromnej radości z powodu podjęcia tego zawodowego wyzwania.

Do pełnienia roli trenerki w The Voice of Poland byłam zapraszana od pierwszej edycji, ale dopiero teraz czuję się gotowa, by podzielić się swoim doświadczeniem z młodszymi artystami - mówi Edyta Bartosiewicz.

Telewizja Polska rozwiała również wszelkie wątpliwości dotyczące pozostałych miejsc w trenerskich fotelach, potwierdzając udział dotychczasowych ulubieńców publiczności. Uczestników będą tradycyjnie oceniać członkowie zespołu Afromental: Tomson i Baron oraz Michał Szpak i Kuba Badach, co gwarantuje różnorodne podejście do pracy z młodymi talentami.

Kompozytorka odpowiedzialna za muzyczne hity ubiegłych dekad zamierza skupić się na wyławianiu z tłumu wokalistów o wyjątkowej wrażliwości scenicznej. Zasilając ugruntowany już męski skład ekspertów telewizyjnego formatu, artystka chce stawiać przede wszystkim na autentyczność przekazu podczas występów na żywo.

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Widzowie będą mogli śledzić zmagania początkujących wokalistów na telewizyjnych ekranach już na początku nadchodzącego sezonu jesiennego. Premiera pierwszych odcinków z castingami w ramach "Przesłuchań w ciemno" została oficjalnie zaplanowana przez nadawcę na 12 września, otwierając tym samym kolejny etap muzycznych poszukiwań najciekawszych głosów w kraju.

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