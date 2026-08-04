Będzie film "Back to the Beginning"! Sharon Osbourne zabrała też głos ws. Ozzfest

To 5 lipca ubiegłego roku odbyło się jedno z największych wydarzeń muzycznych ostatnich lat. Mowa o "Back to the Beginning", czyli pożegnalnym koncercie Ozzy'ego Osbourne'a oraz oryginalnego składu zespołu Black Sabbath. Całość cieszyła się kolosalnym zainteresowaniem - bilety rozeszły się na pniu, kolejno organizatorzy podjęli decyzję o streamowaniu występów, dzięki czemu przed ekranami zasiadły kolejne tysiące fanów i fanek ciężkich brzmień.

Dość szybko po koncercie, dosłownie za moment przed niespodziewaną śmiercią "Księcia Ciemności", Mercury Studios poinformowało, że do kin na całym świecie trafi film, dokumentujący to, co działo się nie tylko na scenach, ale także za kulisami "Back to the Beginning". Precyzowano wtedy, że produkcja będzie esencją tego, co wydarzyło się w lipcu ubiegłego roku tak, aby pokazać jak najbardziej dogłębne aspekty pożegnania Ozzy'ego i Black Sabbath. Zapowiadano, że cały film potrwa niecałe półtorej godziny i że trafi on do kin na początku 2026 roku.

Mamy już sierpień i jak dobrze wiemy, takowa premiera wciąż nie nadeszła - wygląda na to, że zmieni się to jeszcze przed końcem tego roku.

Ozzy Osbourne na ostatnim nagraniu przed śmiercią. Kelly Osbourne wrzuciła je na dwa dni przed odejściem artysty

Sharon Osbourne zapowiada film "Back to the Beginning" i powrót Ozzfestu

Obiecuje to w nowym wywiadzie dla magazynu "Metal Hammer" Sharon Osbourne. Zapewnia ona, że film jest już de facto gotowy i będzie miał swoją premierę jeszcze w 2026 roku. Menedżerka artysty opowiedziała też o wyczekiwanej od lat filmowej biografii "Księcia Ciemności". Jak mówi, pracuje nad tym projektem od ponad 20 lat i całkiem niedawno powstała nowa wersja scenariusza i obecnie trwa proces rozsyłania go do różnych reżyserów, aby wybrać tego, który będzie w stanie jak najlepiej oddać klimat chaotycznego życia i kariery Ozzy'ego.

W rozmowie pojawił się oczywiście także temat Ozzfestu. Wdowa po Ozzym mówi, że trwają rozmowy, mające na celu potwierdzenie line-upu i terminu wydarzenia. Sharon nie zdradziła żadnego z tych szczegółów, potwierdziła jednak, że Ozzfest odbędzie się w 2027 roku w Villa Park w Birmingham - czyli w miejscu, gdzie jej ukochany mąż zagrał swój ostatni koncert. Pani Osbourne stwierdziła także, że nie wie na ten moment, czy Ozzfest będzie się odbywał przez dwa dni właśnie w Birmingham i dodaje, że wszystko to będzie zależało od fanów i ich zainteresowania formatem.

Tak wyglądał ostatni koncert Ozzy'ego Osbourne'a: