Moby zagra w Warszawie! Sprawdź szczegóły

Moby od ponad trzech dekad wyznacza kierunki rozwoju muzyki elektronicznej i jest uznawany za jednego z artystów, którzy wprowadzili muzykę taneczną do mainstreamu zarówno w USA, jak i w Wielkiej Brytanii. Artysta rozpoczął swoją przygodę z muzyką już w dzieciństwie, grając na gitarze i pianinie, a w latach 80. angażował się w undergroundową scenę punkową, m.in. w hardcore’owej grupie Vatican Commandos. Po przeprowadzce do Nowego Jorku w 1989 roku skupił się na elektronice, szybko zdobywając uznanie jako DJ, producent i remikser. Przełomowym momentem w jego karierze był utwór „Go” (1991), inspirowany motywem muzycznym z Twin Peaks. Singiel zdobył popularność w Europie, w tym wchodząc do pierwszej dziesiątki list przebojów w Wielkiej Brytanii i Holandii. Kolejne lata przyniosły sukcesy na listach klubowych Billboardu, m.in. z utworami „Move (You Make Me Feel So Good)”, „Feeling So Real” i remixem „James Bond Theme”.

Największą rozpoznawalność Moby zdobył dzięki albumowi Play (1999), który stał się globalnym fenomenem — wszystkie utwory z płyty znalazły się w filmach, serialach i reklamach. Późniejsze wydawnictwa, takie jak 18 (2002), Hotel (2005), Last Night (2008) oraz ambientowy cykl Long Ambients 1: Calm. Sleep. (2016), pokazują różnorodność stylistyczną artysty. W ostatnich latach wydał albumy Resound NYC (2023) i Always Centered At Night (2024), które spotkały się z uznaniem krytyków. Poza muzyką, Moby od lat angażuje się w działalność społeczną i prozwierzęcą. Jest weganinem od 1987 roku i traktuje to jako ważny element swojej tożsamości. Prowadził m.in. wegańskie lokale TeaNY w Nowym Jorku oraz Little Pine w Los Angeles, którego dochód przeznaczany był na cele prozwierzęce. Jest także twórcą Circle V — festiwalu łączącego muzykę, aktywizm i kuchnię roślinną. Artysta jest autorem kilku książek, w tym dwóch autobiografii: Porcelain (2016) oraz Then It Fell Apart (2019).

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Moby podczas występu w Warszawie zagra przekrój swojej twórczości - od największych przebojów po najświeższe kompozycje. Publiczność może spodziewać się zarówno klasycznych hitów, które ukształtowały muzykę elektroniczną, jak i dynamicznej, widowiskowej oprawy koncertowej, łączącej dźwięk i obraz w niezapomniane show.

Moby w Warszawie w 2026 roku!

4 sierpnia 2026

Letnia Scena Progresji, Warszawa

Wydarzenie jest całkowicie wyprzedane.

Czasówka:

18:30 - early entrance

19:00 - otwarcie bram

19:45 - NEWSKIN (support)

21:15 - MOBY