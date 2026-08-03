Co łączy Warhola z The Rolling Stones i Velvet Underground? Zapomnij o zupie, poznaj jego rockowe dziedzictwo!

Andy Warhol urodził się jako Andrew Warhol Jr. 6 sierpnia 1928 roku w Pittsburghu w Pensylwanii, siedem lat po tym, jak jego matka dołączyła do ojca, który do Stanów wyemigrował już w 1914 roku. Jako dziecko mały Andy zapadł na pląsawicę Sydenhama, która wywoływała u niego mimowolne ruchy kończyn i doprowadziła do wystąpienia plam pigmentacyjnych skóry, co już na zawsze stało się jego wielkim kompleksem. Jednak to właśnie czas walki z chorobą tak naprawdę doprowadził go do miejsca, w którym został zapamiętany na zawsze. Będąc praktycznie przykutym do łóżka, słuchał bardzo dużo radia, zaczął też interesować się współczesnymi gwiazdami filmowymi i kolekcjonować ich zdjęcia. Zainteresowanie sztuką rozwinęło się w nim na tyle, że zdecydował się na naukę w Carnegie Institute of Technology (obecnie Carnegie Mellon University) w Pittsburghu, którą ukończył w 1949 roku. Początkowo Warhol, z bardzo dobrym skutkiem, spełniał się jako twórca sztuki w celach komercyjnych, aż w końcu zaczął wystawiać swoje prace w galeriach. Przełomem było dla niego dzieło, zatytułowane Big Campbell's Soup Can with Can Opener (Vegetable), które było pierwszym pokazywanym w muzeum, konkretnie w Wadsworth Atheneum w 1962 roku. Tworzący w wyjątkowym stylu, z wykorzystaniem techniki sitodruku, szybko zwrócił na siebie uwagę i stał się ulubieńcem nowojorskiej socjety. Już w 1963 roku otworzył swoją słynną The Factory. W 1968 roku Warhol przeżył próbę zamachu, co na zawsze zmieniło jego życie i spowodowało, że do samego końca zmagał się z wielkim strachem o własne bezpieczeństwo. Choć lata 70. było dużo spokojniejszym okresem w karierze artysty, tak powrócił on w latach 80., głównie na fali współprac i przyjaźni z młodszymi twórcami, m.in. Jeanem- Michelem Basquiatem. Andy Warhol zmarł 22 lutego 1987 roku w wieku 58 lat. Artysta dochodził do siebie po operacji pęcherzyka żółciowego, niestety, doszło u niego do nagłego zaburzenia rytmu serca.

The Rolling Stones - 5 ciekawostek o albumie “Goats Head Soup” | Jak dziś rockuje?

Andy Warhol i jego znajomości z ikonami rocka

Andy Warhol zasłynął przede wszystkim jako twórca z obrębu ruchu pop-art. To on stworzył, legendarne już, dzieła, jak Puszki z zupą firmy Campbell, Dyptyk Marilyn, Gold Marilyn Monroe, Sixteen Jackies, Potrójny Elvis czy Zielone butelki Coca-Coli. Artysta obracał się w kręgu największych gwiazd epoki, blisko przyjaźnił się także z gwiazdami rocka, jak chociażby Princem, którego był wielkim fanem, czy Debbie Harry. Liderka grupy Blondie szybko stała się jedną z muz Warhola, a ten chętnie i często fotografował ją - Warhol uznawany jest za współtwórcę okładki do solowego albumu Debbie, Rockbird z 1986 roku. "Ojciec chrzestny pop-artu" utrzymywał także bliskie relacje z jednym z najsłynniejszych małżeństw tamtych czasów - Johnem Lennonem i Yoko Ono. To właśnie grafika autorstwa Warhola ozdobiła pośmiertny album Menlove Ave z 1986 roku. W bardzo podobnym stylu utrzymana jest okładka płyty Aretha Arethy Franklin. Nie można też zapomnieć o Davidzie Bowie, który nawet... nagrał utwór na cześć Andy'ego (której on sam podobno nienawidził). Współprac tego typu było dużo więcej - to Warhol wyreżyserował teledysk do utworu Hello Again grupy The Cars, a nawet w nim zagrał!

Andy Warhol i współpraca z The Rolling Stones

Współpraca Warhola i Panów z The Rolling Stones to materiał na zupełnie oddzielną opowieść. Mick Jagger był stałym gościem słynnego The Factory, nic więc dziwnego, że szybko zaprzyjaźnił się z artystą, Ten zaś stworzył dla jego zespołu okładkę, która dziś cieszy się mianem jednej z najlepszych grafik, zdobiących albumy, wszech czasów. Mowa oczywiście o słynnym coverze krążka Sticky Fingers z 1971 roku. Także rysunek, autorstwa Andy'ego zdobi okładkę live albumu Love You Live, stała się ona jednak zarzewiem drobnego konfliktu, gdyż Jagger umieścił na niej podpisy, których twórca grafiki nie zatwierdził.

Andy Warhol i The Velvet Underground

W 1966 roku Warhol został menedżerem amerykańskiej grupy rockowej The Velvet Underground, na czele której stał piosenkarz, autor tekstów i gitarzysta Lou Reed. To własnie na sugestię artysty członkinią formacji została niemiecka modelka i wokalistka Nico. Dzięki wpływom Warhola, zespołowi udało się podpisać kontrakt z Verve Records. The Velvet Underground często występowali w The Factory, stali się także częścią projektu multidyscyplinarnego Exploding Plastic Inevitable. W 1967 roku wydany został debiutancki album formacji - The Velvet Underground i Nico został wyprodukowany przez Warhola, który także stworzył słynną już okładkę płyty - banan na białym tle to już kultowa grafika! Raptem rok po wydaniu albumu, zespół zakończył współpracę z artystą.

Sprawdź poniżej, które kultowe teledyski zostały wyreżyserowane przez słynnych filmowców: