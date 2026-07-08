Męskie Granie 2026 w Poznaniu: Kto zagra w sobotę 11 lipca? Znamy pełny harmonogram

Męskie Granie od 2010 roku nieprzerwanie przyciąga tysiące polskich fanów dobrej muzyki. To jedno z najbardziej docenianych letnich wydarzeń w naszym kraju. Obecnie trwa już szesnasta edycja tej popularnej trasy koncertowej.

Po czerwcowej inauguracji w Żywcu i krótkiej przerwie, przyszedł czas na kolejne miasto na festiwalowej mapie. W piątek i sobotę (10-11 lipca) Męskie Granie zagości w Poznaniu. Pierwszego dnia na Scenie Głównej oraz Scenie Ż usłyszymy m.in. Sistars, Darię ze Śląska, grupę Kacperczyk czy projekt Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade. Wyjątkowe koncerty w ramach formatu "Męskie Granie Przestawia" zagrają natomiast Kult i Pro8l3m, a także usłyszymy wyjątkową współpracę Zakopower XX Miuosh.

Ulubione hymny | Męskie Granie w Kolumnie Zygmunta

Męskie Granie 2026 w Poznaniu - szczegółowy harmonogram koncertów (sobota, 11 lipca)

Sobotni wieczór upłynie pod znakiem wyczekiwanego występu Męskie Granie Orkiestra, na której czele stoją w tym roku Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Oprócz tego na fanów czekają koncerty takich wykonawców jak Coma, Metro czy Anna Maria Jopek. Poniżej prezentujemy dokładną rozpiskę godzinową wszystkich sobotnich koncertów zaplanowanych na obu scenach w Poznaniu.

Scena Główna:

17:00 - Wiktor Waligóra

18:10 - Tribute to Stanisław Soyka - Natalia Przybysz feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska

19:30 - Igo

21:05 - Coma

22:40 - Męskie Granie Orkiestra

Scena Ż:

17:40 - Metro

18:55 - Warszawskie Kombo Taneczne i Księżniczki feat. Kasia Lins, Margaret, Mery Spolsky

20:20 - Anna Maria Jopek

22:00 - Lordofon

Orkiestra Męskiego Grania ma już szesnaście hymnów! Poniżej znajdziesz nasz ranking wszystkich kompozycji - sprawdź, którą z nich uznaliśmy za najlepszą!