Słynna progrockowa supergrupa powraca z nowym albumem. Pierwszym od ponad dekady

Na początku 1981 roku powstała Asia, brytyjska supergrupa rockowa. Zespół stał się jednym z najważniejszych i najbardziej spektakularnych zjawisk na pograniczu rocka progresywnego (prog-rocka) i AOR (Adult Oriented Rock).

Oryginalny skład tworzyli: wokalista i basista John Wetton (King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep), klawiszowiec Geoff Downes (The Buggles, Yes), gitarzysta Steve Howe (Yes) oraz perkusista Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer). Dziś w grupie pozostał już tylko Downes. Asia w tym roku powróci z długo oczekiwanym albumem. Pierwszym po ponad dekadzie przerwy.

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Krążek, zatytułowany Indigo, ukaże się na rynku 6 listopada 2026 nakładem Frontiers Music Srl. Zespół dowodzony przez Downesa wypuścił właśnie pierwszy singiel, The Traveller (Into The Light).

– To energetyczny i pełen mocy numer z kilkoma prog-rockowymi smaczkami, który jednocześnie posiada niezwykle przystępny refren, co od samego początku było znakiem rozpoznawczym muzyki Asia. Harry [Whitley, basista i wokalista - przyp. red.] i ja zaczęliśmy nad tym pracować jako nad jednym z pierwszych pomysłów, który ułożył się w całość w bardzo naturalny sposób – powiedział, cytowany w informacji prasowej, Downes.

Historia powstania albumu Indigo jest niezwykle poruszająca. Pierwsze pomysły na nowe utwory powstały już w 2015, kiedy to Downes zaczął komponować wspólnie z Wettonem. Niestety, dalsze plany pokrzyżowała ciężka choroba i przedwczesna śmierć wokalisty i basisty w 2017. Wydawało się wówczas, że historia grupy dobiegła końca. Tak się jednak nie stało.

Impulsem do dokończenia tworzenia materiału był koncert charytatywny ku czci Wettona, który odbył się w 2023. Downes do zespołu zatrudnił perkusistę Virgila Donatiego, gitarzystę Johna Mitchella oraz wspomnianego wcześniej Whitleya.

Na nadchodzącej płycie, co ciekawe, znajdą się ostatnie kompozycje napisane przez Johna Wettona przed śmiercią: Tattoo Indigo (Parts 2 & 3) oraz Chesapeake Bay. Nie zabraknie także gości specjalnych: Steve'a Howe'a oraz Mike'a Portnoya, perkusisty Dream Theater.

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