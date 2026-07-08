Grzegorz Kupczyk idzie na solo! Posłuchaj utworu "Party Doll"

Utwór „Party Doll” to jeden z moich ulubionych na płycie. Wesoły tekst autorstwa Grześka Stępnia, okraszony znakomitymi aranżacjami gitarowymi, daje poczucie zabawy i radości. Może i Wy będziecie mieli takie odczucia – mówi o utworze Grzegorz Kupczyk.

A to dopiero początek niespodzianek. Już jutro, 9 lipca, wystartuje pre-order solowego wydawnictwa.

SHORT 3 ESKA ROCK KMŻ KUPCZYK

Grzegorz Kupczyk - wokalista, aranżer, producent muzyczny, autor tekstów. Urodzony w Poznaniu 20 listopada 1958 roku. W latach 1980 – 1989 i 1995 do 2007 – wokalista grupy TURBO, w okresie 1988 – 91 związany także z zespołem Non Iron, a od 1989 roku założyciel i frontman CETI z którą to formacją współpracuje do dziś. O Artyście można przeczytać m.in. w „Encyklopedii Polskiego Rocka”, „Who is Who”, „Encyklopedii Metallum”, na stronach „Billboard” i szerszej w oficjalnej biografii. W lipcu 2011 Grzegorz został uhonorowany statuetką WODNIK za wybitne osiągnięcia artystyczne na terenie Wielkopolski. 28 listopada 2012 roku jako pierwszy i jak dotąd jedyny z pośród prekursorów ciężkiego brzemienia w Polsce, został uhonorowany wysokim odznaczeniem państwowym ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI za wybitny wkład w kulturę narodową oraz działalność charytatywną przyznanym mu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W roku 2025, dnia 11 października, został udekorowany brązowym medalem GLORIA ARTIS przyznanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wkład w kulturę narodową.