Zaczynała od buntu w liceum. Mało brakowało, a nie zostałaby piosenkarką

Choć urodziła się na Kaszubach, swoje dzieciństwo i młodość Wanda Kwietniewska spędziła w Elblągu. To właśnie tam, w I Liceum Ogólnokształcącym, stawiała swoje pierwsze kroki na scenie, zakładając kabaret „Pszydafka”. Jej bezkompromisowy charakter dał o sobie znać bardzo wcześnie. Gdy po wygranym przeglądzie dyrektor zażądał przekazania nagrody pieniężnej na komitet rodzicielski, stanowczo zaprotestowała. Konsekwencją było to, że musiała przenieść się do szkoły wieczorowej. Po maturze marzyła o studiach aktorskich w Łodzi, jednak nie została przyjęta z powodu braku miejsc. Ostatecznie wybrała Wydział Piosenkarski w Studium Sztuki Estradowej w Poznaniu, gdzie poznała Małgorzatę Ostrowską i Grzegorza Stróżniaka. Razem zaczynali, śpiewając w chórkach u innych artystów, a w 1981 roku stali się trzonem nowo powstałej grupy Skandal, która wkrótce przekształciła się w Lombard. Wanda Kwietniewska była jedną z pierwszych wokalistek grupy Lombard, z którą nagrała kultowy album „Śmierć dyskotece!”. Jej drogi z zespołem rozeszły się jednak już w 1982 roku.

Kawałki Mojego Życia - Lombard - Wanda Kwietniewska

Zaledwie dwa miesiące po odejściu z Lombardu, w listopadzie 1982 roku, założyła własny zespół - Wanda i Banda. Tym razem była nie tylko wokalistką, ale również główną kompozytorką. Już wkrótce cała Polska nuciła jej piosenki. Co ciekawe, jej największy przebój „Hi-Fi” został w 1983 roku odrzucony przez komisję festiwalu w Opolu. Mimo to piosenka stała się hitem, a rok później Kwietniewska i tak wykonała ją na opolskiej scenie. Debiutancki album „Banda i Wanda” z 1984 roku przyniósł kolejne wielkie przeboje, w tym „Nie będę Julią”. Ogromną popularność przyniosły zespołowi także piosenki do kultowego serialu „Siedem życzeń”. Po rozwiązaniu zespołu w 1986 roku artystka z sukcesami kontynuowała karierę solową, zdobywając nagrody na festiwalach w Opolu za utwory „Własna California” i „Zwykłe życie”. Po latach dała się również poznać szerszej publiczności jako prowadząca program „Singa Dinga” oraz jurorką w programie Polsatu „Śpiewajmy razem. All Together Now”.

Nazywano ją „Królową polskiego rocka”. Fani pokochali jej energię i bezkompromisowość

Wanda Kwietniewska to symbol kobiecej siły na polskiej scenie muzycznej lat 80. W czasach, gdy w rocku dominowali mężczyźni, ona stanęła na czele własnej formacji, udowadniając, że kobieta może być nie tylko wokalistką, ale także charyzmatyczną liderką. Fani pokochali ją za niesamowitą energię sceniczną, mocny, charakterystyczny głos i autentyczność. W przeciwieństwie do wielu gwiazd tamtych lat, nie tylko śpiewała, ale też komponowała, dając swoim piosenkom osobisty i niepowtarzalny charakter. Jej bezkompromisowa postawa, widoczna już w czasach licealnych, stała się jej znakiem rozpoznawczym i przyciągała publiczność, która ceniła ją za niezależność i wierność własnym przekonaniom.

Niesamowita metamorfoza Wandy Kwietniewskiej. Tak dziś wygląda ikona lat 80.

Wanda Kwietniewska była prawdziwym symbolem rockowego stylu lat 80. Jej wizerunek doskonale oddawał ducha tamtej dekady. Fani pamiętają ją z burzy natapirowanych włosów, mocnego, wyrazistego makijażu i odważnych, kolorowych strojów. Skórzane kurtki, legginsy i rzucająca się w oczy biżuteria tworzyły jej drapieżny wizerunek, który idealnie współgrał z energetyczną muzyką. Przez lata jej styl ewoluował. Dziś dawny, nieco buntowniczy wygląd zmienił się w bardziej stonowaną elegancję. Artystka stawia na klasyczne kroje i fryzury, które podkreślają jej dojrzałą kobiecość. Mimo upływu lat, jedno pozostało niezmienne – Wanda Kwietniewska wciąż zachowuje sceniczną energię i charakterystyczny błysk w oku, który fani pamiętają sprzed lat.

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Na scenie wulkan energii, a prywatnie? To warto wiedzieć o jej rodzinie

Choć jej rodzice byli warszawiakami, to Elbląg stał się miastem jej młodości. Na scenie od zawsze prezentowała wizerunek silnej i niezależnej kobiety, a w życiu prywatnym od lat tworzy stabilny związek z mężem Ryszardem Kwietniewskim. To właśnie jemu, jak sama przyznaje, zawdzięcza swoją pasję do sportu. Najważniejszą rolą w jej życiu okazało się jednak macierzyństwo. W 1996 roku na świat przyszła jej córka Karina, która stała się jej oczkiem w głowie. Artystka skutecznie oddziela życie zawodowe od prywatnego, rzadko dzieląc się szczegółami dotyczącymi rodziny, jednak podkreśla, że to właśnie najbliżsi są dla niej najważniejszym oparciem.

Nie zwalnia tempa. Tym Wanda Kwietniewska zajmuje się dzisiaj

Wanda Kwietniewska udowadnia, że wiek to tylko liczba. Reaktywowany w 2000 roku zespół Wanda i Banda wciąż regularnie koncertuje, a wokalistka zachwyca formą na scenie. Jednak jej działalność wykracza daleko poza występy. Artystka od lat z ogromnym zaangażowaniem działa na rzecz środowiska muzycznego. W latach 2021-2024 pełniła funkcję przewodniczącej Związku Zawodowego Muzyków RP, a od 2024 roku jest przewodniczącą Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych (SAWP). Jej praca na rzecz artystów została wielokrotnie doceniona. W 2022 roku otrzymała Nagrodę Specjalną ZAiKS-u, a 1 października 2025 roku została uhonorowana prestiżowym odznaczeniem – otrzymała Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.