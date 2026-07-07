Znamy wyniki oglądalności koncertów z Open'er Festival 2026. Ile osób obejrzało występ The Cure?

Tegoroczna edycja Open'er Festival 2026 odbywała się pomiędzy 1 a 4 lipca. W tym roku na festiwalowych scenach pojawiła się cała plejada cenionych gwiazd, wśród których można wymienić artystów takich jak Zara Larsson, The xx, Florence + the Machine, LP, Kneecap, David Byrne. Festiwalową publiczność bawili także PinkPantheress, Peggy Gou, Hela, Ralp Kaminski, Kasia Sienkiewicz, Ethel Cain, Addison Rae, Teddy Swims oraz kultowa formacja The Cure.

PROKOPOWICZ - The Cure

Tuż przed rozpoczęciem muzycznego święta poinformowano o nawiązaniu współpracy między Alter Art a TVP. To umożliwiło miłośnikom muzyki śledzenie na żywo wybranych koncertów ze sceny Orange Main Stage z każdego dnia festiwalu. Sporym echem odbiło się ogłoszenie, iż jednym z transmitowanych będzie występ właśnie The Cure. Przypominamy, że grupa, na czele której stoi Robert Smith, była pierwszą zapowiedzianą gwiazdą Open'er Festival 2026 i była headlinerem trzeciego dnia imprezy.

Tak oglądały się koncerty z Open'er Festival 2026 w telewizji

Po zakończeniu festiwalu w Gdyni przyszedł czas na podsumowanie telewizyjnej oglądalności Open'er Festival 2026. Z danych zebranych przez Nielsen Audience, opublikowanych przez Wirtualne Media, wynika, że bezkonkurencyjny okazał się koncert Zary Larsson z 1 lipca. Transmisja w TVP1 oraz TVP Kultura przyciągnęła przed telewizory imponującą liczbę około 546 tysięcy oglądających.

Drugie miejsce w zestawieniu oglądalności zajął piątkowy występ zespołu The Cure, który na antenach TVP1 i TVP Kultura śledziło około 367 tysięcy fanów. Dużym powodzeniem cieszył się również niedzielny projekt Chopin na Open'erze, gromadząc 2 lipca około 237 tysięcy widzów na TVP2 i TVP Kultura. Na kolejnej pozycji uplasował się czwartkowy koncert Teddy'ego Swimsa (4 lipca), który w TVP Kultura obejrzało 100 tysięcy osób. Grupa The xx 1 lipca przyciągnęła do tego samego kanału 41 tysięcy telewidzów, natomiast występ Addison Rae z ostatniego dnia festiwalu, obejrzało 24 tysiące osób.