Znamy wyniki oglądalności koncertów z Open'er Festival 2026. Ile osób obejrzało występ The Cure?

Tegoroczna edycja Open'er Festival 2026 odbywała się pomiędzy 1 a 4 lipca. W tym roku na festiwalowych scenach pojawiła się cała plejada cenionych gwiazd, wśród których można wymienić artystów takich jak Zara Larsson, The xx, Florence + the Machine, LP, Kneecap, David Byrne. Festiwalową publiczność bawili także PinkPantheress, Peggy Gou, Hela, Ralp Kaminski, Kasia Sienkiewicz, Ethel Cain, Addison Rae, Teddy Swims oraz kultowa formacja The Cure.
Tuż przed rozpoczęciem muzycznego święta poinformowano o nawiązaniu współpracy między Alter Art a TVP. To umożliwiło miłośnikom muzyki śledzenie na żywo wybranych koncertów ze sceny Orange Main Stage z każdego dnia festiwalu. Sporym echem odbiło się ogłoszenie, iż jednym z transmitowanych będzie występ właśnie The Cure. Przypominamy, że grupa, na czele której stoi Robert Smith, była pierwszą zapowiedzianą gwiazdą Open'er Festival 2026 i była headlinerem trzeciego dnia imprezy.
Tak oglądały się koncerty z Open'er Festival 2026 w telewizji
Po zakończeniu festiwalu w Gdyni przyszedł czas na podsumowanie telewizyjnej oglądalności Open'er Festival 2026. Z danych zebranych przez Nielsen Audience, opublikowanych przez Wirtualne Media, wynika, że bezkonkurencyjny okazał się koncert Zary Larsson z 1 lipca. Transmisja w TVP1 oraz TVP Kultura przyciągnęła przed telewizory imponującą liczbę około 546 tysięcy oglądających.
Drugie miejsce w zestawieniu oglądalności zajął piątkowy występ zespołu The Cure, który na antenach TVP1 i TVP Kultura śledziło około 367 tysięcy fanów. Dużym powodzeniem cieszył się również niedzielny projekt Chopin na Open'erze, gromadząc 2 lipca około 237 tysięcy widzów na TVP2 i TVP Kultura. Na kolejnej pozycji uplasował się czwartkowy koncert Teddy'ego Swimsa (4 lipca), który w TVP Kultura obejrzało 100 tysięcy osób. Grupa The xx 1 lipca przyciągnęła do tego samego kanału 41 tysięcy telewidzów, natomiast występ Addison Rae z ostatniego dnia festiwalu, obejrzało 24 tysiące osób.