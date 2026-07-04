Wyjątkowa ozdoba na fortepianie Nicka Cave'a. Muzyk wsparł gestem polską fundację

Australijska grupa Nick Cave & the Bad Seeds zawładnęła Orange Main Stage w czwartek, 2 lipca. Zespół od lat przyciąga nad Wisłę tłumy wiernych słuchaczy, a ich koncerty słyną z niesamowitego ładunku emocjonalnego. Lider formacji potrafi błyskawicznie skrócić dystans i zahipnotyzować audytorium swoją sceniczną energią. W trakcie gdyńskiego widowiska artysta przeszedł dosłownie po ramionach zachwyconego tłumu, udowadniając tym samym, jak silna więź łączy go z polskimi fanami.

Najlepsze zagraniczne albumy rock i metal 2025

Nick Cave na Open'er Festival 2026 wsparł Fundację Słonie na Balkonie

Uwadze wielu uczestników umknął jednak niezwykle istotny detal, który przez cały występ znajdował się tuż obok wokalisty. Na czarnym fortepianie Nicka Cave'a postawiono niewielką, porcelanową figurkę przedstawiającą białego słonia.

Tajemnicę tego przedmiotu rozwiała polska Fundacja Słonie na Balkonie, dla której miniaturowe zwierzę jest oficjalnym znakiem rozpoznawczym. Organizacja ta na co dzień ratuje dzieci zmagające się z problemami psychicznymi, ciężkimi traumami oraz te, które przeszły leczenie na zamkniętych oddziałach. Statuetka trafiła w ręce muzyka za pośrednictwem agencji Alter Art, a sam piosenkarz zdecydował się wyeksponować ją w centralnym punkcie swojej scenografii.

Na tym jednak zaangażowanie australijskiego gwiazdora się nie kończy. Jak ujawniono, Nick Cave udostępnił swój legendarny przebój „Into My Arms” na potrzeby kampanii społecznej „Uwaga, wrażliwe”, organizowanej przez wspomnianą instytucję.

Przedstawiciele organizacji nie kryli wzruszenia w związku z zaistniałą sytuacją. W mediach społecznościowych opublikowali wpis, w którym czytamy: „Tajemnicza figurka na fortepianie Nicka Cave’a! To był jak dotąd najbardziej wzruszający koncert @opener_festival Dla nas szczególnie,bo w trakcie koncertu porcelanowa figurka Fundacji Słonie na Balkonie trafiła na fortepian @nickcaveofficial Ilość emocji, jaka rozlała się po tłumie, rozsypała nas na kawałki wrażliwości - doświadczyliśmy straty, buntu, odwagi, potrzeby bliskości i wiary w miłość. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, żeby ratować się, kiedy się rozpadamy. Dajemy głos dzieciom w kryzysach psychicznych i odpowiadamy na ich wołanie o pomoc - ratując ich zdrowie i życie. Chyba doskonale to rozumiał Nick Cave, dołączając do tego wyjątkowego projektu i użyczając utworu »Into My Arms« kampanii »Uwaga, wrażliwe«”.

Sprawdź ciekawostki o albumie "Murder Ballads":