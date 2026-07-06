35 lat temu świat poznał Pearl Jam. Historia utworu “Alive”

Wydawało się, że zespół Mother Love Bone ma szansę na stanie się naprawdę dużym w świecie ciężkich brzmień. Niestety, przyszłość formacji załamała się dokładnie 19 marca 1990 roku, gdy w wieku zaledwie 24 lat w wyniku przedawkowania heroiny zmarł jej lider i wokalista, Andrew Wood.

Członkami tej kapeli byli także m.in. Jeff Ament i Stone Gossard. Basista i gitarzysta pogrążyli się w żałobie, emocje, które im wtedy towarzyszyły postanowili przekłuć w to, co wychodziło im najlepiej, a więc muzykę. Jeszcze w 1990 roku zostali oni częścią projektu Temple of the Dog, na czele którego stanął również przeżywający żałobę po przyjacielu Chris Cornell z Soundgarden. Formacja wydała w kwietniu 1991 roku kultowy dziś album, zatytułowany po prostu swoją nazwą, jednak już w tym czasie Ament i Gossard tworzyli własny, zupełnie nowy zespół.

Pearl Jam - ciekawostki o albumie “Ten | Jak dziś rockuje?

Narodziny Pearl Jam

Pearl Jam - początkowo jeszcze jako Mookie Blaylock - zaczęli stawiać swoje pierwsze kroki na lokalnych scenach już jesienią 1990 roku. Początkująca kapela szybko otrzymała wsparcie od coraz bardziej rozpoznawalnej i cenionej w branży Alice in Chains, aż w końcu w marcu 1991 weszła do studia z zamysłem zarejestrowania własnego debiutanckiego albumu.

Większość utworów nagrano właśnie w trakcie tych prawidłowych sesji, jednak już wcześniej, w styczniu tego samego roku, w London Bridge zarejestrowano kilka innych - w tym ten o tytule Alive, który przyniesiono na sesje z producentem Rickiem Parasharem.

Grunge'owy hymn

Sama kompozycja powstała jednak wcześniej. Już w 1990 roku melodię do niej, jeszcze będąc członkiem Mother Love Bone, napisał Gossard, a całość początkowo miała tytuł "Dollar Short". Sam gitarzysta wspominał, że Andrew Wood miał nawet śpiewać na tej pierwotnej wersji, swój kluczowy udział w ukształtowaniu jej w taką, jaką znamy dziś miał jednak Eddie Vedder.

Pochodzący z Kalifornii muzyk z pasji, pracujący na stacji benzynowej i w wolnych chwilach zajmujący się surfingiem, dość szybko po otrzymaniu od Jacka Ironsa taśm, wpadł na pomysł warstwy tekstowej. Nagrał swój wokal i odesłał Amentowi i Gossardowi, którzy natychmiast ściągnęli go do Seattle i zaproponowali dołączenie do zespołu.

Utwór został nagrany jako Alive w styczniu 1991 roku. Uznaje się, że stanowi on pierwszą część nieoficjalnej mini-opery, wymyślonej przez Veddera, zatytułowanej "Mamasan", którą dopełniają Once i Footsteps. Od lat szczególną uwagę przyciąga warstwa tekstowa kompozycji.

Opowiada ona historię młodego chłopaka, który dowiaduje się, że mężczyzna, którego miał za swojego ojca, tak naprawdę nim nie jest. Eddie oparł ten motyw na własnych przeżyciach, gdyż jako nastolatek dowiedział się, że jego biologicznym ojcem był ktoś inny, do matka wyznała mu prawdę już po śmierci mężczyzny. W dalszej części tekstu mowa jest także o kazirodczej relacji z rodzicielką - to fragment, będący już przez wokalistę całkowicie wymyślony.

Alive został wydany jako debiutancki singiel Pearl Jam - i pierwszy utwór, zapowiadający pierwszy album zespołu - 7 lipca 1991 roku. Początkowo kompozycja nie zyskała większego zainteresowania słuchaczy, zmieniło się to po jej ponownym wydaniu rok później. Dziś pierwszy kawałek formacji cieszy się już statusem kultowego, uznawany jest za jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych hymnów grunge'u, który dołożył swoją cegiełkę do zdefiniowała rockowych brzmień w latach 90. To on właśnie zapowiedział kultowy debiut Pearl Jam - Ten z 27 sierpnia 1991 roku.

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