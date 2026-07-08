Męskie Granie 2026 w Poznaniu. Znamy pełny harmonogram koncertów na piątek 10 lipca

Letni festiwal muzyczny zadebiutował na polskiej scenie szesnaście lat temu. W wakacje 2010 roku odbyły się pierwsze pojedyncze koncerty w największych polskich miastach, obejmujące między innymi Warszawę, Kraków oraz Wrocław. Publiczność usłyszała wówczas premierowy utwór pierwszej w historii Orkiestry Męskiego Grania, za którego stworzenie odpowiadali Wojciech Waglewski, Maciej Maleńczuk oraz raper AbradAb. Przebój zatytułowany „Wszyscy muzycy to wojownicy” wyznaczył kierunek dla całego projektu.
Przez ponad dekadę funkcjonowania to popularne muzyczne przedsięwzięcie mocno ewoluowało i zyskało nowy kształt. Obecnie każde odwiedzane przez artystów miasto może liczyć na pełny dwudniowy maraton koncertowy. Festiwal charakteryzuje się teraz znacznie bardziej zróżnicowanym doborem wykonawców, co doskonale obrazują kolejne, coraz chętniej eksperymentujące z gatunkami składy flagowej Orkiestry.
Harmonogram piątkowych koncertów podczas Męskiego Grania 2026 w Poznaniu
Festiwal kontynuuje swoją muzyczną podróż w trwającym roku kalendarzowym. Słuchacze mają już za sobą gorący początek trasy w Żywcu, gdzie na scenie zadebiutowali tegoroczni liderzy projektu. W skład najnowszej Orkiestry weszli Zalia, Igor Hebur oraz Vito Bambino, którzy zaprezentowali publiczności dwie wyjątkowe piosenki: „Nareszcie” i „Tańczę”.
Najbliższy weekend upłynie pod znakiem wielkich emocji w stolicy Wielkopolski. Przedstawiciele imprezy zaprezentowali już oficjalną listę godzinową wszystkich zaplanowanych na ten czas występów. Przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie obejmujące Scenę główną oraz Scenę Ż, które będą funkcjonować w piątek 10 lipca.
Scena Główna w Poznaniu - kto wystąpi?
- 17:00 - Yana
- 18:10 - Zakopower XX Miuosh
- 19:30 - Kacperczyk
- 21:05 - Sistars
- 22:40 - Męskie Granie Przestawia: Pro8l3m gra Kazika
- 23:20 - Męskie Granie Przestawia: Kult
Koncerty na Scenie Ż w piątek 10 lipca
- 17:40 - Kuba i Kuba
- 18:55 - Daria ze Śląska
- 20:20 - Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade
- 22:00 - Radio Maria. Hoshii gra /Ż/Peszek