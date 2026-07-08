Męskie Granie 2026 w Poznaniu. Znamy pełny harmonogram koncertów na piątek 10 lipca

Letni festiwal muzyczny zadebiutował na polskiej scenie szesnaście lat temu. W wakacje 2010 roku odbyły się pierwsze pojedyncze koncerty w największych polskich miastach, obejmujące między innymi Warszawę, Kraków oraz Wrocław. Publiczność usłyszała wówczas premierowy utwór pierwszej w historii Orkiestry Męskiego Grania, za którego stworzenie odpowiadali Wojciech Waglewski, Maciej Maleńczuk oraz raper AbradAb. Przebój zatytułowany „Wszyscy muzycy to wojownicy” wyznaczył kierunek dla całego projektu.

Przez ponad dekadę funkcjonowania to popularne muzyczne przedsięwzięcie mocno ewoluowało i zyskało nowy kształt. Obecnie każde odwiedzane przez artystów miasto może liczyć na pełny dwudniowy maraton koncertowy. Festiwal charakteryzuje się teraz znacznie bardziej zróżnicowanym doborem wykonawców, co doskonale obrazują kolejne, coraz chętniej eksperymentujące z gatunkami składy flagowej Orkiestry.

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Harmonogram piątkowych koncertów podczas Męskiego Grania 2026 w Poznaniu

Festiwal kontynuuje swoją muzyczną podróż w trwającym roku kalendarzowym. Słuchacze mają już za sobą gorący początek trasy w Żywcu, gdzie na scenie zadebiutowali tegoroczni liderzy projektu. W skład najnowszej Orkiestry weszli Zalia, Igor Hebur oraz Vito Bambino, którzy zaprezentowali publiczności dwie wyjątkowe piosenki: „Nareszcie” i „Tańczę”.

Najbliższy weekend upłynie pod znakiem wielkich emocji w stolicy Wielkopolski. Przedstawiciele imprezy zaprezentowali już oficjalną listę godzinową wszystkich zaplanowanych na ten czas występów. Przygotowaliśmy szczegółowe zestawienie obejmujące Scenę główną oraz Scenę Ż, które będą funkcjonować w piątek 10 lipca.

Scena Główna w Poznaniu - kto wystąpi?

17:00 - Yana

18:10 - Zakopower XX Miuosh

19:30 - Kacperczyk

21:05 - Sistars

22:40 - Męskie Granie Przestawia: Pro8l3m gra Kazika

23:20 - Męskie Granie Przestawia: Kult

Koncerty na Scenie Ż w piątek 10 lipca

17:40 - Kuba i Kuba

18:55 - Daria ze Śląska

20:20 - Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade

22:00 - Radio Maria. Hoshii gra /Ż/Peszek

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