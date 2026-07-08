Formacja Green Day wypuściła w świat nowy utwór. Ma on związek z filmem

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-07-08 10:34

Muzycy formacji Green Day, dość niespodziewanie, zaprezentowali nowy singiel, który brzmi jak szalony miks punka z rock'n'rollem z lat 50. Utwór "I’m Never Gonna R.I.P." promuje nadchodzącą komedię filmową zatytułowaną "Nimrods".

Członkowie zespołu Green Day w ciemnych okularach na tle muru. O nowym utworze do filmu Nimrods przeczytasz w EskaRock.
Autor: Green Day/ Materiały prasowe

Formacja Green Day wypuściła w świat nowy utwór. W sieci jest już dostępny I’m Never Gonna R.I.P.

W czerwcu 2026 roku, o czym informowaliśmy na naszych łamach, do sieci trafił zwiastun produkcji Nimrods, inspirowanej zwariowanymi początkami kariery amerykańskiej formacji Green Day. Tytuł jest czytelnym nawiązaniem do jednego z albumów grupy, Nimrod z 1997. Całość opowie historię trójki przyjaciół, którzy podróżują po Stanach Zjednoczonych i błędnie myślą, że będą supportem dla muzyków. Premiera kinowa wspomnianego filmu w USA zaplanowana jest na 14 sierpnia. 

Ten film ma w sobie mnóstwo serca. Jest triumfujący, przezabawny, ale kryje też kilka naprawdę chwytających za serce momentów… Śledzi historię zespołu i ich przygody podczas próby przejechania kraju, żeby zagrać przed nami. Te przygody i sytuacje odwzorowują to, co naprawdę nam się przytrafiło, kiedy w dawnych czasach jeździliśmy w trasy busami – powiedział Mike Dirnt, basista Green Day, w wywiadzie dla Heavy Consequence

Wiadomo już, że filmowi towarzyszyć będzie ścieżka dźwiękowa, która pojawi się na półkach sklepowych 31 lipca 2026. Znajdzie się na niej m.in. premierowy utwór I’m Never Gonna R.I.P.

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Numer, który udostępniamy poniżej, jest utrzymany w duchu klasycznego rock'n'rolla.

A tak natomiast prezentuje się szczegółowa tracklista ścieżki dźwiękowej do filmu Nimrods:

  1. Longview – Green Day
  2. In The End – Green Day
  3. Bored – Analog Dogs
  4. When I Come Around – Green Day
  5. Walking Contradiction – Green Day
  6. Dilemma – Green Day
  7. Waiting – Green Day
  8. Geek Stink Breath – Green Day
  9. Bab’s Uvula Who? – Green Day
  10. Panic Song – Green Day
  11. Basket Case – Green Day
  12. Hitchin’ a Ride – Green Day
  13. Dominated Love Slave – Analog Dogs
  14. Haushinka – Green Day
  15. Bobby Sox – Green Day
  16. Ms. Lauren – The Paradox
  17. It’s So Fine – Mckenna Grace
  18. Getaway – Analog Dogs
  19. Freaking Out – Analog Dogs
  20. Cold – Ultra Q
  21. Last Night on Earth – Green Day
  22. Brain Stew – Green Day
  23. Wake Me Up When September Ends – Green Day
  24. Corvette Summer – Green Day
  25. American Idiot (Live) – Green Day
  26. Know Your Enemy (Live) – Green Day
  27. Auld Lang Syne (Live) – Green Day
  28. Good Riddance – Green Day
  29. I’m Never Gonna R.I.P. – Green Day
  30. Going to Pasalacqua (Live) – Green Day

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Lista utworów, które zostały odsłuchane ponad miliard razy w serwisie streamingowym Spotify przez użytkowników, z miesiąca na miesiąc się powiększa. Wszystko to na bieżąco można śledzić za pośrednictwem specjalnej playlisty Billions Club. Obecnie znajdziemy na niej ponad 1300 kompozycji. W tym gronie znajduje się aż pięć piosenek od Green Day. Ostatnio tego zaszczytu dostąpił Good Riddance (Time of Your Life). Wcześniej udało się tego dokonać także następującym utworom: Basket Case, American IdiotBoulevard of Broken Dreams oraz Wake Me Up When September Ends

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