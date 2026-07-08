Formacja Green Day wypuściła w świat nowy utwór. W sieci jest już dostępny I’m Never Gonna R.I.P.

W czerwcu 2026 roku, o czym informowaliśmy na naszych łamach, do sieci trafił zwiastun produkcji Nimrods, inspirowanej zwariowanymi początkami kariery amerykańskiej formacji Green Day. Tytuł jest czytelnym nawiązaniem do jednego z albumów grupy, Nimrod z 1997. Całość opowie historię trójki przyjaciół, którzy podróżują po Stanach Zjednoczonych i błędnie myślą, że będą supportem dla muzyków. Premiera kinowa wspomnianego filmu w USA zaplanowana jest na 14 sierpnia.

– Ten film ma w sobie mnóstwo serca. Jest triumfujący, przezabawny, ale kryje też kilka naprawdę chwytających za serce momentów… Śledzi historię zespołu i ich przygody podczas próby przejechania kraju, żeby zagrać przed nami. Te przygody i sytuacje odwzorowują to, co naprawdę nam się przytrafiło, kiedy w dawnych czasach jeździliśmy w trasy busami – powiedział Mike Dirnt, basista Green Day, w wywiadzie dla Heavy Consequence.

Wiadomo już, że filmowi towarzyszyć będzie ścieżka dźwiękowa, która pojawi się na półkach sklepowych 31 lipca 2026. Znajdzie się na niej m.in. premierowy utwór I’m Never Gonna R.I.P..

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Numer, który udostępniamy poniżej, jest utrzymany w duchu klasycznego rock'n'rolla.

A tak natomiast prezentuje się szczegółowa tracklista ścieżki dźwiękowej do filmu Nimrods:

Longview – Green Day In The End – Green Day Bored – Analog Dogs When I Come Around – Green Day Walking Contradiction – Green Day Dilemma – Green Day Waiting – Green Day Geek Stink Breath – Green Day Bab’s Uvula Who? – Green Day Panic Song – Green Day Basket Case – Green Day Hitchin’ a Ride – Green Day Dominated Love Slave – Analog Dogs Haushinka – Green Day Bobby Sox – Green Day Ms. Lauren – The Paradox It’s So Fine – Mckenna Grace Getaway – Analog Dogs Freaking Out – Analog Dogs Cold – Ultra Q Last Night on Earth – Green Day Brain Stew – Green Day Wake Me Up When September Ends – Green Day Corvette Summer – Green Day American Idiot (Live) – Green Day Know Your Enemy (Live) – Green Day Auld Lang Syne (Live) – Green Day Good Riddance – Green Day I’m Never Gonna R.I.P. – Green Day Going to Pasalacqua (Live) – Green Day

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Lista utworów, które zostały odsłuchane ponad miliard razy w serwisie streamingowym Spotify przez użytkowników, z miesiąca na miesiąc się powiększa. Wszystko to na bieżąco można śledzić za pośrednictwem specjalnej playlisty Billions Club. Obecnie znajdziemy na niej ponad 1300 kompozycji. W tym gronie znajduje się aż pięć piosenek od Green Day. Ostatnio tego zaszczytu dostąpił Good Riddance (Time of Your Life). Wcześniej udało się tego dokonać także następującym utworom: Basket Case, American Idiot, Boulevard of Broken Dreams oraz Wake Me Up When September Ends.

Oto ciekawostki o albumie American Idiot od formacji Green Day: