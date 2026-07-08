Koncert Megadeth został odwołany w ostatniej chwil. Sfrustrowani fani zaczęli rzucać na scenę przedmiotami

W połowie lutego 2026 roku muzycy amerykańskiej formacji Megadeth rozpoczęli pożegnalną trasę koncertową, która – według zapowiedzi wokalisty i gitarzysty Dave'a Mustaine'a – może potrwać nawet kilka lat. 5 lipca zespół miał zagrać ostatni koncert w ramach tegorocznej europejskiej odsłony tournée. Do niego jednak ostatecznie nie doszło.

Wystąp podczas portugalskiego festiwalu EvilLive w Lizbonie został bowiem odwołany w ostatniej chwili.

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Koncert miał się rozpocząć planowo o 20:50. Jak relacjonują naoczni świadkowie, po minięciu godziny startu, za kulisami i na samej scenie zaczął się spory ruch. Ekipa techniczna zespołu gorączkowo testowała gitary czy mikrofony. Minuty jednak mijały, a muzycy Megadeth wciąż się nie pojawiali. Po pół godzinie uczestnicy festiwalu zostali oficjalnie poinformowani, że koncert grupy zostaje odwołany.

Wiadomość ta wywołała potężną frustrację wśród zgromadzonej publiczności. Tłum zaczął głośno buczeć, skandować hasła domagające się zwrotu pieniędzy za bilety i... obrzucać scenę plastikowymi kubkami. W sieci pojawiły się nagranie pokazujące reakcję wściekłego tłumu.

Później zespół opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie.

Z powodu problemów technicznych niezależnych od nas, z wielkim smutkiem i frustracją informujemy, że nie będziemy w stanie wystąpić dziś wieczorem w Lizbonie. Nie chcieliśmy Was zawieść. Jesteśmy tak samo rozczarowani tą sytuacją jak Wy. Nie możemy się doczekać powrotu, by dać Wam show, na jakie zasługujecie – mogliśmy przeczytać.

Nadchodzi coś wielkiego dla fanów Megadeth!

W podcaście Apaçıka Radyo Mustaine zdradził, że jeszcze w lipcu Megadeth ogłosi coś szczególnego. Artysta nie wytrzymał i dodał, że jako podpowiedź może tu posłużyć rejs Peace Sails, w którym tym razem (nie tak, jak miało to miejsce w 2019 roku) sam weźmie udział. Siedem lat nie było to możliwe, gdyż w tym okresie u Mustaine'a zaczęła już o sobie dawać znać choroba nowotworowa. Teraz pozostaje tylko czekać na więcej szczegółów!

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