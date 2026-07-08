Wet Leg z zapowiedzią edycji deluxe płyty "moisturizer"! Kiedy premiera?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-08 7:49

Z okazji pierwszej rocznicy premiery moisturizer – znakomicie przyjętego drugiego albumu zespołu Wet Leg – pochodząca z wyspy Wight grupa wyda moisturizer (deluxe).

Dwie członkinie zespołu Wet Leg w sypialni. O premierze albumu deluxe przeczytasz na EskaRock.
Autor: Materiały prasowe - Iris Luz/ Materiały prasowe

Edycja, która ukaże się 10 lipca, zawiera remiksy autorstwa horsegiirL, The Dare oraz FDC DJs, a także trzy utwory, które dotąd nie były dostępne w serwisach streamingowych: „hi from me”, wcześniej dostępne wyłącznie na japońskiej edycji CD, domowe demo „don’t speak”, nagrane przez Hester we własnym studiu, oraz „u and me at home intro/outro”, którego pierwszą część fani mogą kojarzyć jako muzykę towarzyszącą wejściu zespołu na scenę. Wydawnictwo uzupełniają nagrania koncertowe zarejestrowane w 2025 roku w The Village Studios w Los Angeles.

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Wydany latem 2025 roku album moisturizer – pełen opowieści o nowych uczuciach, trwałych przyjaźniach i toksycznej męskości – doskonale uchwycił atmosferę współczesnego świata, nie tracąc przy tym lekkości i energii. Płyta szybko zdobyła ogromną popularność, docierając na szczyt brytyjskiej listy sprzedaży oraz przynosząc zespołowi trzy nominacje do nagrody Grammy i dwie do Brit Awards. Premierze albumu towarzyszyła seria dużych koncertów, m.in. na Glastonbury Festival, w O2 Academy Brixton oraz Greek Theatre, które potwierdziły, że Wet Leg wkroczyli w nowy etap kariery, prezentując najbardziej pewne siebie, pełne energii i charakteru występy w swojej dotychczasowej działalności.

Wet Leg weszli w 2026 rok bez potrzeby udowadniania swojej pozycji, za to z długą listą sukcesów. Zespół rozpoczął rok od trasy po Australii i Nowej Zelandii w ramach Laneway Festival, występując obok takich artystów jak Chappell Roan, Geese i PinkPantheress. Następnie zespół zagrał serię koncertów w Japonii. W tym samym czasie utwór „mangetout” trafił do serialu Heated Rivalry, a obecność Rhian Teasdale na Paris Fashion Week potwierdziła rosnącą, międzynarodową pozycję Wet Leg.  W marcu zespół został pierwszym muzycznym gościem debiutanckiego sezonu SNL UK, którego prowadzącą była Tina Fey. Było to wyjątkowe wyróżnienie, podkreślające pozycję grupy jako jednego z najważniejszych brytyjskich zespołów współczesnej sceny. Krótko po tym występie utwór „mangetout” dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Alternative Radio Airplay, czyniąc Wet Leg pierwszym niezależnym zespołem z kobiecą wokalistką na szczycie tego zestawienia w tej dekadzie. Dodatkowo Rhian Teasdale pojawiła się niedawno u boku komika Joe Wilkinson w jednym z odcinków jego nowego programu Train-ing It.

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Po dwóch występach na Coachella Valley Music and Arts Festival (podczas pierwszego weekendu do zespołu dołączyła horsegiirL, wykonując wspólnie „CPR”) Wet Leg spędzą lato na serii plenerowych koncertów w Wielkiej Brytanii — będą to największe własne występy zespołu do tej pory — oraz na festiwalowych scenach Bonnaroo Music and Arts Festival, Governors Ball Music Festival i Osheaga Festival. Grupa zagra również wyjątkowy, rodzinny koncert podczas Isle of Wight Festival, odbywający się w miejscu, z którego pochodzi.

Krótko mówiąc — nadszedł czas Wet Leg.

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