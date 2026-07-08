Zaskakujące zdjęcie na profilu Sabriny Carpenter. Gwiazda bawiła się na koncercie grupy Rush
Sabrina Carpenter, amerykańska gwiazda muzyki pop, postanowiła udostępnić w mediach społecznościowych małe podsumowanie ostatnich wydarzeń ze swojego życia. Na instagramowym profilu artystki pojawił się zbiór rozmaitych fotografii, a pośród typowych relacji z oficjalnych bankietów uważni obserwatorzy wypatrzyli kadr zarejestrowany na terenie kalifornijskiego obiektu Kia Forum w Inglewood.
Szybko wyszło na jaw, że znana z tanecznych hitów artystka postanowiła wziąć udział w występie kultowej formacji Rush.
Przypomnijmy, że kanadyjski zespół wznowił koncertowanie w 2026 roku po przeszło dekadzie muzycznej pauzy. Piosenkarka została dostrzeżona na drugim z czterech zaplanowanych w Kia Forum występów tej legendarnej ekipy. Jako ostateczny dowód posłużyła udostępniona przez nią relacja na InstaStories, w której zdjęcie z trybun zostało okraszone muzycznym motywem słynnej piosenki The Trees. Wypuszczony do sieci materiał błyskawicznie dotarł do samego Geddy'ego Lee, wokalisty i basisty Rush, który postanowił oficjalnie zareagować na post wokalistki.
Sympatia gwiazdy do twórców progresywnego rocka z Kanady ma swoje korzenie w przeszłości, o czym artystka informowała już wcześniej w rozmowie z Nardwuarem. Podczas zeszłorocznego wywiadu przeprowadzonego w sklepie muzycznym piosenkarka natrafiła na winylowe wydanie słynnego albumu koncertowego Exit…Stage Left, który trafił na półki sklepowe w 1981. Artystka wówczas wyznała: – To Rush dla mojego taty, ale ja też jestem fanką. Uwielbiam utwór "The Trees".
Formacja Rush wystąpi w Polsce w 2027 roku. Zespół zagra w krakowskiej Tauron Arenie
W trakcie aktualnego tournée legendarna ekipa po raz pierwszy w swojej długiej karierze przyjedzie do naszego kraju. Wyczekiwane przez wielu wydarzenie zostało oficjalnie zaplanowane na 27 marca 2027 roku w krakowskiej Tauron Arenie. Za sprowadzenie artystów odpowiada bezpośrednio agencja Alter Art, natomiast wejściówki na to historyczne widowisko wciąż można bez problemu nabyć w oficjalnych punktach sprzedaży.
Muzycy kanadyjskiej grupy zaplanowali obszerną trasę po Starym Kontynencie, która potrwa od lutego do kwietnia. Harmonogram europejskiej części tournée zakłada łącznie ponad dwadzieścia występów.