Megadeth wraca do Polski w 2027 roku! Ikona thrash metalu zagra w Polsce z innymi legendami. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Megadeth zagra w Polsce. To część pożegnalnej trasy

Fani ciężkich brzmień mają na co czekać! Pionierzy thrash metalu z zespołu Megadeth ogłosili europejską część swojej wieloletniej, globalnej trasy pożegnalnej. Na koncertowej mapie „Breakout: Hibernation Of The Nations” znalazła się również Polska. Legendarna formacja wystąpi 2 kwietnia 2027 roku w krakowskiej TAURON Arenie. Wszystko dzieje się w jednym z najlepszych momentów w karierze grupy. Nowy rozdział pożegnania z fanami rozpoczyna się tuż po wydaniu historycznego albumu, który podbił listy sprzedaży, zajmując pierwsze miejsce w aż 11 krajach.

Megadeth - najsłynniejsze numery legendy thrash metalu / Eska Rock

Dave Mustaine: „Nie chodzi o pożegnanie”

Choć trasa jest zapowiadana jako pożegnalna, lider zespołu studzi emocje i wyjaśnia jej wyjątkowy charakter. Zamiast jednego, ostatniego tournee, zespół zaplanował wieloletnie, obejmujące kilka kontynentów święto, dając fanom na całym świecie wiele okazji do zobaczenia ich na żywo. „Nie chodzi o pożegnanie” – mówi Dave Mustaine. „Chodzi o uczczenie wszystkiego, co wspólnie stworzyliśmy przez ostatnie cztery dekady. Każde miasto ma swoją własną historię, każda publiczność pozostawiła nam niezapomniane wspomnienia, a my chcemy do nich wrócić, by świętować z fanami, dzięki którym to wszystko stało się możliwe” – dodaje wokalista.

Prawdziwe święto metalu. Kto jeszcze wystąpi?

To będzie wieczór, na który fani metalu czekali od dawna. Podczas całej europejskiej trasy, w tym również w Krakowie, Megadeth będą towarzyszyć inni giganci ciężkiego grania. Na jednej scenie pojawią się Black Label Society oraz Testament.

„Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tej trasie, zależało nam, by była prawdziwym świętem metalu. Black Label Society i Testament to zespoły, które darzymy ogromnym szacunkiem, a ich udział sprawi, że te koncerty będą jeszcze bardziej wyjątkowe. Ten skład reprezentuje kilka dekad historii ciężkiej muzyki. Fanów czeka niesamowita noc” – zapowiada Mustaine.

Sukces na pożegnanie

Trasa jest następstwem ogromnego sukcesu siedemnastego i zarazem ostatniego studyjnego albumu Megadeth. Krążek zadebiutował na pierwszym miejscu prestiżowej listy Billboard 200, co jest pierwszym takim osiągnięciem w historii zespołu. Potwierdził tym samym pozycję grupy jako jednej z najbardziej wpływowych sił na scenie metalowej. Europejska część tournee obejmie 12 z 22 krajów, w których album znalazł się w pierwszej piątce list sprzedaży. Fani, którzy pojawią się w krakowskiej hali, mogą spodziewać się występu podsumowującego ponad cztery dekady działalności. Zespół zapowiada, że nie zabraknie kultowych hymnów, utworów uwielbianych przez publiczność oraz kompozycji z najnowszego, obsypanego sukcesami albumu.

Bilety na koncert Megadeth w Krakowie

Sprzedaż biletów na to wyjątkowe wydarzenie ruszy już niebawem. Wejściówki będzie można kupić w serwisie eBilet. Ceny prezentują się następująco:

Płyta - 349 zł

Sektory A - 379 zł

Sektory B - 339 zł

Sektory C - 299 zł

Harmonogram sprzedaży został podzielony na kilka etapów. Jako pierwsi, we wtorek, 4 sierpnia o godz. 10:00, bilety będą mogli kupić członkowie fanklubu Cyber Army. Dzień później, w środę 5 sierpnia o 10:00, ruszy Artist Presale, a w czwartek, 6 sierpnia o 10:00 – Spotify Presale. Otwarta sprzedaż biletów dla wszystkich fanów rozpocznie się w piątek, 7 sierpnia o godzinie 10:00. Organizatorzy przygotowali również limitowaną pulę biletów Early Entry Package w cenie 834 zł, a także pakiety VIP, które obejmują m.in. możliwość spotkania z zespołem i wcześniejszy wstęp na koncert.

Tak wyglądał występ Megadeth na Mystic Festival 2026: