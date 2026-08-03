"Olewać system"? Oto kultowe albumy, które zdefiniowały ducha punka

Nic tak bardzo nie kojarzy się z olewaniem systemu jak punk. Subkultura ta narodziła się w Wielkiej Brytanii w połowie lat 70-tych, a jej nazwa prawdopodobnie wywodzi się z więziennego slangu i oznacza "śmieć", "coś zgniłego". Choć istnieje jej wiele odłamów, to do głównych elementów poglądów zalicza się nonkonformizm, czyli krytykę wszelkich zasad i norm społecznych, antyautorytaryzm, antykorporatyzm, antykonsupcjonizm, a więc zbiór cech, które można by ogólnie określić jako antyestablishmentowe. To właśnie punkowcy postawili na pełną wolność jednostki, otwarcie sprzeciwiając się jakimkolwiek instytucjom, które ograniczają niezależność człowieka. Choć subkultura punk początkowo określała się jako pozbawiona jakiejkolwiek ideologii, to z czasem przekształciła się w bardzo zróżnicowany ruch społeczno-polityczny i rozbiła się na wiele odłamów.

Subkultura, która stała się popkulturą

Punk to oczywiście też moda, która ściśle powiązana była z poglądami punkowców - w swoim wczesnym wydaniu zajmowała się dostosowywaniem przedmiotów codziennego użytku do ich noszenia - stąd używanie takich dodatków jak agrafki, guma, kolce czy taśma PCV. Charakterystyczne elementy wyglądu punkowców to też oczywiście kolorowe, obcięte na irokeza włosy, skóra, obcisłe spodnie, proste t-shirty i duża ilość naszywek.

Najlepsze punkowe albumy wszech czasów. Te krążki to legendy gatunku

Punk rock w pigułce

Narodziny subkultury punk ściśle powiązane były z gatunkiem muzyki, znanym dziś pod nazwą 'punk rock'. Choć jego powstanie datuje się na lata 70-te, to zespoły grające muzykę, określaną jako 'proto-punk', istniały już w połowie lat 60-tych - wystarczy wymienić chociażby The Stooges czy Television. Muzykę tę wyróżniają ostre, agresywne melodie, krótkie i mocne piosenki, okrojona produkcja, treściwy wokal i teksty, wyrażające ideologiczne poglądy subkultury punk. Inspirowała się ona innymi gatunkami, takimi jak garażowy rock lat 60-tych, reggae, surf rock, czy rockabilly.

Punk rockowe albumy wszech czasów - oto nasz wybór!

Nie da się ukryć, że punk rock odcisnął bardzo duże piętno na historii muzyki w ogóle. Gatunek przeżywał swój prawdziwy renesans w latach 90-tych, kiedy to karierę robiły takie kapele jak Green Day, The Offspring czy Blink-182. Muzyka punk rockowa była też obecna na polskim rynku, a szczyty jej popularności przypadły na lata 80-te. Gatunek ten przyniósł wiele, kultowych dziś płyt. Sprawdź w naszej galerii.