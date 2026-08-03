Które płyty Pink Floyd musisz znać? Oto 5, które na nowo zdefiniowały muzykę rockową!

Historia zespołu Pink Floyd na dobre rozpoczyna się w 1965 roku, choć muzycy, którzy utworzyli jego pierwszy stały skład: Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason i Richard Wright znali się już od kilku lat, z różnych momentów swojego życia. Przez pierwsze lata formacja zmieniała swój kształt, nazwę, by ostatecznie stać się po prostu Pink Floyd w 1967 roku. W tym samym czasie grupa podpisała kontrakt w wytwórnią EMI, nakładem której ukazały się jej pierwsze single, aż w końcu pełnoprawny debiutancki album, zatytułowany The Piper at the Gates of Dawn. Choć z projektu aż bucha duch i dusza Barretta, to na tym etapie miał on już coraz większe problemy z używkami, głównie środkami odurzającymi, pogarszać się zaczął także jego stan psychiczny. Ostatecznie wokalista, autor tekstów i kompozytor przestał być częścią Pink Floyd na początku 1968 roku, jeszcze wcześniej zaś do składu dołączył nowy gitarzysta, obdarzony charakterystycznym głosem - David Gilmour. W ten sposób pod koniec lat 60. Pink Floyd nabrało tego najsłynniejszego kształtu, w którym to zespół osiągnął największy sukces.

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Najbardziej płodnym i kluczowym momentem w karierze zespołu z pewnością są lata 70., na początku kolejnej dekady zaś doszło w niej do znaczących zmian. W wyniku wewnętrznych konfliktów, które narastały od lat, z Pink Floyd zdecydował się odejść Waters, który był przekonany, że oznacza to równoczesny koniec zespołu. Na czele tego zdecydował się jednak stanąć Gilmour, a grupa z nim w roli lidera nagrała trzy świetnie przyjęte albumy.

Choć zespół Pink Floyd oficjalnie zakończył działalność w 2014 roku, w obliczu śmierci Wrighta w 2008 roku, wydając na pożegnanie album The Endless River, to legenda formacji jest wciąż niezwykle żywa, a jej fani i fanki marzą o tym, by żyjący jej członkowie: Waters, Gilmour i Mason, stanęli jeszcze kiedyś razem na scenie. Szanse na to są, niestety, raczej niewielkie, na szczęście została nam muzyka - wspaniała, ponadczasowa. Postanowiliśmy wybrać dla Was pięć najbardziej kluczowych albumów brytyjskiej formacji - sprawdź nasz ranking w galerii na samej górze!

Poniżej rozwiąż quiz o zespole:

Pink Floyd - co wiesz o jednym z najważniejszych rockowych zespołów? QUIZ Pytanie 1 z 10 W którym roku do składu dołączył David Gilmour? 1966 1967 1968 Następne pytanie