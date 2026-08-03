Primus w Polsce po 15 latach! Zagrają jedyny koncert w Warszawie - sprawdź najważniejsze informacje

Primus wracają do Polski! Koncert w Warszawie po 15 latach

Primus, absolutna legenda amerykańskiej sceny alternatywnej, wraca do Polski na jedyny koncert! Zespół, dowodzony przez wirtuoza basu Lesa Claypoola, od lat wymyka się wszelkim próbom kategoryzacji, łącząc w swojej muzyce funk metal, rock progresywny i psychodeliczne eksperymenty. Wiadomość o ich występie w Warszawie zelektryzowała fanów, którzy na ten moment czekali ponad piętnaście lat.

Koncert w stolicy będzie częścią pierwszej od blisko dekady europejskiej trasy koncertowej grupy, co czyni to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym. To niepowtarzalna okazja, by na własne uszy przekonać się o geniuszu i nieprzewidywalności formacji, która na stałe zapisała się w historii muzyki. Grupa jest w świetnej formie, co udowodniła niedawnymi wydawnictwami i współpracą z innymi ikonami sceny.

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Primus w Warszawie 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Długo wyczekiwany przez polskich fanów koncert zespołu Primus odbędzie się 6 sierpnia 2026 roku. Amerykańska formacja wystąpi na scenie głównej warszawskiego klubu Progresja Music Zone. Ten występ jest jednym z kluczowych przystanków na mapie ich pierwszej od prawie dziesięciu lat europejskiej i brytyjskiej trasy koncertowej.

Dla publiczności w naszym kraju będzie to historyczny moment, ponieważ ostatni raz Primus gościł w Polsce w 2011 roku podczas Open'er Festival. Warto przypomnieć, że planowany na 2022 rok koncert został odwołany z powodu problemów logistycznych, co tylko wzmogło apetyt na spotkanie z zespołem na żywo. Dodatkowym smaczkiem będzie możliwość zobaczenia w akcji nowego perkusisty, Johna Hoffmana, który dołączył do składu na przełomie 2024 i 2025 roku. Szykuje się wieczór pełen muzycznych eksperymentów i niepowtarzalnej energii, z której słynie trio Lesa Claypoola.

DATA KONCERTU: 6 sierpnia 2026 r.

6 sierpnia 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Letnia Scena Progresji

Letnia Scena Progresji GODZINA: 19:00

19:00 SUPPORT: Nieogłoszony

Bilety na koncert Primus w Warszawie. Wejściówki wyprzedane!

Zainteresowanie koncertem Primus w Warszawie przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów i wszystkie bilety na to wydarzenie zostały wyprzedane. Sprzedaż wejściówek odbywała się w dwóch turach pod koniec lutego. Przedsprzedaż przeznaczona dla osób zapisanych na newsletter Alter Art wystartowała 25 lutego 2026 roku i już wtedy było widać ogromne poruszenie wśród fanów. Dwa dni później, 27 lutego, bilety trafiły do sprzedaży ogólnej i rozeszły się w błyskawicznym tempie.

Cena początkowa wejściówki wynosiła 239 złotych, do której doliczana była opłata serwisowa w wysokości 5% wartości biletu. Oficjalna dystrybucja prowadzona była za pośrednictwem platformy eBilet.pl, a za organizację wydarzenia odpowiada agencja Alter Art. Status 'sold out' najlepiej świadczy o tym, jak bardzo polscy fani stęsknili się za oryginalną i jedyną w swoim rodzaju twórczością Lesa Claypoola i spółki.

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