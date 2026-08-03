Pat Smear i Nirvana. Gtarzysta, który stał się ważną częścią historii ikony grunge’u

Georg Albert Ruthenberg urodził się 5 sierpnia 1959 roku we wschodniej Kalifornii w Los Angeles. Jego ojciec był niemieckim Żydem, a matka - Afroamerykanką i Rdzenną Amerykanką. Rodzice Georga bardzo szybko wyłapali, iż wykazuje się on talentem muzycznym i zapisali go na zajęcia gry na pianinie. Z czasem on sam postanowił chwycić za gitarę - i jak się okazało, miał już nigdy jej nie wyjąć z rąk.

Karierę, już jako Pat Smear, rozpoczynał w zespole The Germs, który utworzył wraz z kolegą z czasów szkolnych, wokalistą Darbym Crashem. Formacja wydała w 1979 roku swój jedyny studyjny album, (GI), dziś uważany za kluczowy w historii punk rocka. Niestety, kapela rozpadła się już w 1981 roku w wyniku śmierci Crasha. W kolejnych latach Pat grywał w takich grupach, jak Twisted Roots, The Adolescents, 45 Grave czy... Hole. Jeszcze w końcówce lat 80. gitarzysta rozpoczął karierę solową, w ramach której wydał w tym czasie dwa albumy: Ruthensmear (1987) oraz So You Fell in Love with a Musician... z 1992 roku. Już rok później okazało się, że cała dalsza kariera artysty nabierze zupełnie innego wymiaru.

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Pat i Nirvana

To w 1992 roku doszło do współpracy gitarzysty i grupy Hole, na czele której od początku stoi Courtney Love - w tamtych czasach żona, a obecnie wdowa po Kurcie Cobainie. To ona najpewniej dała swojemu mężowi namiary właśnie na Pata, kiedy to Nirvana szukała gitarzysty, którego mogłaby zaprosić na trasę, promującą wydany we wrześniu 1993 roku album In Utero.

Gdy Kurt do niego zadzwonił, Smear miał początkowo myśleć, że to żart, wszelkie wątpliwości rozwiała jednak jego rozmowa z Love. Pat przyjął zaproszenie do grania wraz z zespołem, który wtedy już uchodził za jeden z największych i najgłośniejszych na świecie. Swój pierwszy występ z nim zagrał dokładnie 25 września 1993 roku w programie "Saturday Night Live". Dość szybko kapela wyruszyła w trasę, na której towarzyszył jej gitarzysta, to z nim właśnie Nirvana zagrała również swój kultowy już dziś koncert w ramach "MTV Unplugged".

Dziś uznaje się, że Pat był jedną z kluczowych postaci dla końcowego etapu działalność ikony grunge'u, stanowiąc dla niej olbrzymie wsparcie tak podczas słynnego występu, jak i podczas niezwykle trudnej trasy koncertowej. Dziedzictwo Pata w Nirvanie zostało szczególnie docenione w 2023 roku, kiedy to zespół otrzymał nagrodę Grammy Lifetime Achievement Award. To Smear również pojawia się scenie u boku Krista Novoselica oraz Dave'a Grohla podczas zdarzających się raz na jakiś czas "powrotów" Nirvany - jak tych, które miały miejsce na początku tego roku. Formacja pojawiła się w styczniu i lutym, u boku gościnnych wokalistów i wokalistek, na tegorocznym FireAid oraz podczas muzycznego świętowania przypadającego na ten rok 50-lecia programu "Saturday Night Live".

Obecnie Pat Smear już od 1994 roku (z przerwą w latach 1997-2010) pozostaje częścią Foo Fighters. Poniżej znajdziesz nasze TOP5 płyt tego zespołu: