Greta Van Fleet z zapowiedzią nowego albumu! Kiedy premiera "Palace for the People"?

Greta Van Fleet z nową płytą. Fani nie mogą się doczekać

Zespół Greta Van Fleet, który ma na koncie nagrodę Grammy, rozpoczyna zupełnie nowy rozdział w swojej karierze. Muzycy właśnie ogłosili, że ich nowy album „Palace for the People” ukaże się już 9 października. To wiadomość, na którą czekały tysiące fanów rockowego grania. Grupa podzieliła się też kolejnym utworem zapowiadającym wydawnictwo. Po energetycznym „Play Your Games” przyszła pora na singiel „Saw You Stand”. Jak zapowiadają twórcy, to kompozycja, która łączy w sobie intymność z niemal filmowym rozmachem i pokazuje, że zespół nie boi się odważnych rozwiązań i poszerzania granic współczesnego rocka.

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Zaskakujący ruch. Zeszli z wielkich aren, by zagrać dla garstki fanów

Ogłoszeniu płyty towarzyszyło wyjątkowe wydarzenie. Zespół, który na co dzień bez problemu wyprzedaje największe hale koncertowe na świecie, tym razem postawił na coś zupełnie innego. Muzycy zagrali kameralny, wyprzedany na pniu koncert w legendarnym klubie Metro w Chicago. Wydarzenie, które odbyło się 31 lipca, miało symboliczny charakter. W ten sposób grupa chciała zainaugurować nowy etap działalności, nierozerwalnie związany z premierą albumu „Palace for the People”. To był powrót do korzeni i bezpośredniego kontaktu z publicznością.

„Rockandrollowa płyta ze współczesnością w sercu”

Czego możemy spodziewać się po nowym materiale? Zespół zapowiada, że na płycie pisze o człowieczeństwie, więziach, odporności i transcendencji, tworząc historie jednocześnie bardzo osobiste i uniwersalne. Jak podkreśla gitarzysta Jake Kiszka: „To wciąż album Greta Van Fleet i rockandrollowa płyta, ale ze współczesnością w sercu”. Krążek powstał wiosną 2026 roku w Tennessee. Za jego współprodukcję odpowiada Mike Elizondo, znany ze współpracy z takimi gwiazdami jak Turnstile, Eminem czy Fiona Apple. Czas spędzony z dala od zgiełku trasy koncertowej pozwolił muzykom jeszcze bardziej się do siebie zbliżyć, o czym wspomina wokalista Josh Kiszka. Perkusista Danny Wagner dodaje, że kiedy cała czwórka skupia się na tworzeniu, niewiele jest w stanie ich powstrzymać.

Niezwykła historia tytułu. Wszystko dla fanów

Skąd wziął się pomysł na tytuł „Palace for the People”? Inspiracja narodziła się podczas światowej trasy koncertowej w 2022 roku. Gdy zespół występował w londyńskim Alexandra Palace, poznał historię tego miejsca. Okazało się, że jego pierwotna nazwa brzmiała „The Palace of the People” (Pałac dla Ludzi), a budynek od początku miał być przestrzenią otwartą dla wszystkich, gdzie każdy mógł znaleźć chwilę wytchnienia. Ta idea głęboko poruszyła muzyków. Jak wspomina basista i klawiszowiec Sam Kiszka, wielu fanów opowiadało im, że to właśnie dzięki ich muzyce lub koncertom nawiązali nowe przyjaźnie. Wtedy zespół zrozumiał, że ich twórczość stała się symbolicznym „pałacem dla ludzi”. Wiosną tego roku zamknęli się w studiu, by bez żadnej presji skupić się na tworzeniu. Efektem tej pracy jest właśnie nadchodzący album.