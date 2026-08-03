Profanacja Jana Pawła II na Pol'and'Rocku?! Filmik oburzył polityków

Zakończyła się już tegoroczna, 32. edycja Pol'and'Rock Festivalu. Wydarzenie okazało się być wielkim sukcesem - po raz kolejny przyciągnęło ono imponujące tłumy, wszystkie zaplanowane koncerty doszło do skutku, a bawiącym się festiwalowiczom i festiwalowiczkom zabawy nie popsuła nawet sobotnia, nieco deszczowa, pogoda.

Publiczność na "najpiękniejszym festiwalu świata" zdecydowanie dopisała, wyraz czemu dał zachwycony - i nieco zaszokowany - Sully Erna z Godsmack. Formacja była jedną z głównych gwiazd imprezy i szacuje się, że jej występ oglądało około 700 tysięcy osób!

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Oskarżenia polityków prawicy ws. nagrania z Pol'and'Rock Festivalu

Nieoczekiwanie Pol'and'Rock znalazł się także w centrum zainteresowania polityków prawej strony polskiej sceny politycznej. To na profilu Suwerennej Polski w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, przedstawiające bawiących się na festiwalu, którzy trzymają plakat z wizerunkiem papieża Jana Pawła II. Opis filmiku na koncie organizacji brzmi: "Profanacja świętego Jana Pawła II na festiwalu Owsiaka. Dno". Kolejno nagranie podał w swoich socialach poseł Michał Woś, który napisał: "Profanacja świętego Jana Pawła II na festiwalu Owsiaka. Dno dna. Jest pan dumny, panie Owsiak?". Filmik pojawił się także na koncie Bartłomieja Kowalskiego, radnego sejmiku Województwa Śląskiego, który także otwarcie zarzucił, że cała ta sytuacja, to otwarta profanacja wizerunku świętego:

Jeśli na festiwalu Owsiaka dochodzi do profanowania tego, co dla milionów Polaków jest święte i ważne jak pamięć o św. Janie Pawle II to jest to zwykła patologia - napisał radny.

Tomasz Terlikowski reaguje na komentarze polityków

Na oburzone głosy polityków prawicy postanowił zareagować uznany dziennikarz, publicysta i filozof Tomasz Terlikowski. Na swoim koncie na Facebooku napisał on, że w całej tej sytuacji nie należy doszukiwać się profanacji wizerunku Jana Pawła II. Terlikowski przypomina, że papież starał się rozmawiać z młodzieżą i potrafił utrzymywać z nią relacje. Jak dodał publicysta, tego typu działania polityków mogą spowodować jedynie, że Jan Paweł II stanie się "już tylko symbolem obciachu, drętwej dewocji".

No bez żartów. Filmik, który prezentowany przez część polityków i liderów opinii nie jest dowodem na profanację. To, że wizerunek Jana Pawła II jest na festiwalu rockowym, że ktoś nim potrząsa, to nie jest profanacja. A jak naprawdę chcecie, żeby Jan Paweł II, który był z młodzieżą i umiał z nią rozmawiać stał się dla nich już tylko symbolem obciachu, drętwej dewocji i histerii wokół każdego wykorzystania jego wizerunku, to róbcie więcej takich zadym - napisał Tomasz Terlikowski.

Tak wyglądał tegoroczny Pol'and'Rock Festival: