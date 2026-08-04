Wzięli na warsztat kultowy hit! Zespół Węże oddaje hołd piosence, której słuchali od lat.

Redakcja Eska ROCK
2026-08-04 9:39

Odważny hołd dla klasyki! Zespół Węże postanowił zmierzyć się z kultowym utworem „Serce” grupy LSO, który od lat był ich wielką muzyczną fascynacją. Zanim jednak nowa, gitarowa wersja trafiła na ich debiutancki album, muzycy przez ponad rok regularnie grali ją na swoich koncertach. Okazuje się, że za tą decyzją stoi coś więcej niż tylko chęć odświeżenia znanego hitu.

Siedmiu członków zespołu Węże pozuje do zdjęcia na jasnoróżowym tle. O ich wersji hitu Serce przeczytasz na EskaRock.
Autor: Karol Grygoruk/ Materiały prasowe

Węże wzięli na warsztat kultowe „Serce”

Zespół Węże postanowił zmierzyć się z klasykiem! Muzycy wzięli na warsztat utwór „Serce” składu LSO, który, jak sami przyznają, od lat jest jedną z ich największych muzycznych fascynacji. To nie przypadek, a świadomy hołd dla artystów, których cenią od dawna.

Nowa wersja to hołd dla oryginału, ale podany w charakterystycznym dla Węży stylu. Zespół przeniósł kultowy numer do swojego gitarowego świata, dbając jednak o to, by nie zatracić emocji, za które fani pokochali pierwowzór. Muzykom nie zależało na radykalnej zmianie, a na oddaniu szacunku piosence, która jest dla nich tak ważna.

PORANEK - Węże

„Nie chcieliśmy wymyślać go na nowo”

Okazuje się, że pomysł na nagranie coveru dojrzewał w zespole od dłuższego czasu. Grupa od ponad roku regularnie grała „Serce” na swoich koncertach, a studyjna wersja stała się naturalną konsekwencją ciepłego przyjęcia przez publiczność.

Jesteśmy fanami LSO, a „Serce” to dla nas absolutnie wyjątkowy numer. Gramy go na koncertach już od ponad roku i w pewnym momencie nagranie własnej wersji stało się naturalnym krokiem – wyjaśniają członkowie zespołu. – Nie chcieliśmy wymyślać go na nowo, po prostu zagrać po swojemu i nie zgubić tego, za co go lubimy.

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Teledysk o przyjaźni i „byciu razem”

Wyjątkowa piosenka doczekała się też teledysku, którego motyw przewodni jest bliski sercu zarówno oryginalnych wykonawców, jak i grupy Węże. Jak podkreślają artyści, „Serce” to przede wszystkim utwór o przyjaźni, dlatego klip opowiada historię ich własnej ekipy.

– A ponieważ to kawałek o przyjaźni, teledysk też chcieliśmy zrobić właśnie o niej – o naszej ekipie i o tym, jak wygląda bycie razem – podsumowują muzycy.

Gdzie posłuchać nowej wersji?

Nowa, gitarowa aranżacja „Serca” trafiła na debiutancki album zespołu. Utwór jest bonusowym trackiem na płycie „First Pit”, która miała swoją premierę w marcu tego roku.

Fani będą mieli też okazję usłyszeć ten wyjątkowy cover na żywo. Zespół Węże zaplanował już najbliższe koncerty, podczas których z pewnością nie zabraknie ich interpretacji hitu LSO. Grupa wystąpi w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

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