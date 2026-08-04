Wzięli na warsztat kultowy hit! Zespół Węże oddaje hołd piosence, której słuchali od lat.

Węże wzięli na warsztat kultowe „Serce”

Zespół Węże postanowił zmierzyć się z klasykiem! Muzycy wzięli na warsztat utwór „Serce” składu LSO, który, jak sami przyznają, od lat jest jedną z ich największych muzycznych fascynacji. To nie przypadek, a świadomy hołd dla artystów, których cenią od dawna.

Nowa wersja to hołd dla oryginału, ale podany w charakterystycznym dla Węży stylu. Zespół przeniósł kultowy numer do swojego gitarowego świata, dbając jednak o to, by nie zatracić emocji, za które fani pokochali pierwowzór. Muzykom nie zależało na radykalnej zmianie, a na oddaniu szacunku piosence, która jest dla nich tak ważna.

PORANEK - Węże

„Nie chcieliśmy wymyślać go na nowo”

Okazuje się, że pomysł na nagranie coveru dojrzewał w zespole od dłuższego czasu. Grupa od ponad roku regularnie grała „Serce” na swoich koncertach, a studyjna wersja stała się naturalną konsekwencją ciepłego przyjęcia przez publiczność.

– Jesteśmy fanami LSO, a „Serce” to dla nas absolutnie wyjątkowy numer. Gramy go na koncertach już od ponad roku i w pewnym momencie nagranie własnej wersji stało się naturalnym krokiem – wyjaśniają członkowie zespołu. – Nie chcieliśmy wymyślać go na nowo, po prostu zagrać po swojemu i nie zgubić tego, za co go lubimy.

Teledysk o przyjaźni i „byciu razem”

Wyjątkowa piosenka doczekała się też teledysku, którego motyw przewodni jest bliski sercu zarówno oryginalnych wykonawców, jak i grupy Węże. Jak podkreślają artyści, „Serce” to przede wszystkim utwór o przyjaźni, dlatego klip opowiada historię ich własnej ekipy.

– A ponieważ to kawałek o przyjaźni, teledysk też chcieliśmy zrobić właśnie o niej – o naszej ekipie i o tym, jak wygląda bycie razem – podsumowują muzycy.

Gdzie posłuchać nowej wersji?

Nowa, gitarowa aranżacja „Serca” trafiła na debiutancki album zespołu. Utwór jest bonusowym trackiem na płycie „First Pit”, która miała swoją premierę w marcu tego roku.

Fani będą mieli też okazję usłyszeć ten wyjątkowy cover na żywo. Zespół Węże zaplanował już najbliższe koncerty, podczas których z pewnością nie zabraknie ich interpretacji hitu LSO. Grupa wystąpi w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.