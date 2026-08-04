Nowe informacje ws. wyrzucenia Sida Wilsona ze Slipknota. Kelly Osbourne ostro komentuje sytuację?

To w piątek 31 lipca w godzinach późno wieczornych czasu polskiego zagraniczny portal TMZ podał zaskakującą dla wielu i wiele informację o rzekomym wyrzuceniu ze Slipknota jednego z jego kluczowych członków - Sida Wilsona. Przypominamy, że muzyk pełnił w grupie rolę DJ-a i klawiszowca od 1998 roku, przypisano mu numer #0, do tego brał on udział w powstaniu wszystkich dotychczasowych płyt zespołu.

Dokładne szczegóły sprawy nie były znane, nie wyjaśnił nic także Jim Root, który nie wprost, ale zdaje się, że jako pierwszy postanowił ją skomentować. Gitarzysta zamieścił w sobotę 1 sierpnia na swoim Instagram Stories wymowny wpis:

Nie wierz we wszystko, co czytasz. Zatrzymaj się. Pomyśl. Weź oddech. Usiądź na chwilę. Może. Może po prostu poczekaj, aż pojawi się więcej informacji - brzmiał wpis gitarzysty.

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Nowe informacje ws. rzekomego wyrzucenia Sida Wilsona ze Slipknota

Teraz TMZ ponownie wrócił do tematu. Z nowych informacji wynika, że zwolnienie Wilsona ze Slipknota nie było nagłe, a było efektem długofalowych rozmyślań. Te zaczęły się pojawiać jako odpowiedź na rzekome coraz bardziej trudne do zniesienia zachowanie DJ-a i to, w jaki sposób ten miał traktować swoich kolegów z zespołu.

Informacja o zakończeniu współpracy z Sidem miała został przekazana oficjalnie w tym tygodniu, TMZ miał jednak uprzedzić zespół, przez co on ma obecnie zmagać się z "utratą kontroli nad narracją całej tej sytuacji".

Kelly Osbourne uderza w byłego narzeczonego?

Mniej więcej w tym samym czasie, gdy światło dzienne ujrzały kolejne doniesienia TMZ ws. Sida Wilsona, na Instagram Stories Kelly Osbourne pojawiły się wpisy, które przez jej odbiorców zostały odebrane jako uderzenie w byłego narzeczonego. Przypominamy, że para była ze sobą od 2022 roku, wtedy także doczekała się syna. W marcu tego roku jednak okazało się, że Kelly podjęła decyzję o zerwaniu zaręczyn, a powodem miała być żałoba, z którą wciąż zmagała się po śmierci ukochanego ojca, Ozzy'ego Osbourne'a.

Kelly zamieściła trzy niezwykle ostre w swojej wymowie wpisy. Choć w żadnym z nich nazwisko Sida Wilsona nie zostało wymienione wprost, to pojawiają się w nich wzmianki o braku brania odpowiedzialności za swoje czyny, zrzucaniu winy na drugą stronę i chęci obrony swojego dziecka.

Obudź się, do cholery, i weź na siebie odpowiedzialność. Nie będę już dłużej znosić twojego gó*na! Mam dość. Chcę być szczęśliwa i mam pięknego syna, którego chcę wychować. Zostaw mnie w spokoju. Pozwól mi się wyleczyć. Nie mogę już dłużej chronić cię przed tobą samym. Skoro już o tym mowa, czy mogę odzyskać moje psy i wszystkie moje rzeczy? A, no tak — i może jeszcze jakieś alimenty na dziecko? - brzmią dwa najmocniejsze i najbardziej wymowne wpisy Kelly Osbourne.

Autor: kellyosbourne/ Instagram

Autor: kellyosbourne/ Instagram

Autor: kellyosbourne/ Instagram

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