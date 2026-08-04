The Beatles - 5 ciekawostek o albumie “Revolver” na 60-lecie | Jak dziś rockuje?

Pierwsze lata studyjnej działalności The Beatles to bardzo intensywny czas. Formacja od marca 1963 do grudnia 1965 roku zdążyła wydać sześć regularnych płyt, a każda kolejna wzbudzała coraz to większe emocje wśród słuchaczy i słuchaczek oraz krytyków. Kluczowy pod tym względem z pewnością jest album Rubber Soul, który jako pierwszy zaprezentował bardziej dojrzałą, dopracowaną odsłonę Paula McCartneya, Johna Lennona, George'a Harrisona i Ringo Starra.

Wydawało się, że w 1966 roku Beatlesi są na szczycie. Przekonany był o tym także Lennon, który w rozmowie z Maureen Cleave stwierdził dosłownie:

"Chrześcijaństwo odejdzie. Będzie się kurczyć i zniknie. Nie potrzebuje się o to spierać - wiem, że mam rację i czas to potwierdzi. Jesteśmy teraz bardziej popularni od Jezusa. Nie wiem, co się skończy pierwsze - rock and roll czy chrześcijaństwo. Jezus był w porządku, ale jego uczniowie byli tępi i zwyczajni. To ich przekręty zrujnowały to wszystko - brzmiały dokładnie słowa artysty".

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Słowa gitarzysty i wokalisty przeszły bez większego echa w rodzimej Wielkiej Brytanii, opublikowano je jednak w lipcu 1966 roku w Stanach Zjednoczonych w "Datebook" - i wybuchł kolosalny skandal. Palono płyty Beatlesów, a przed koncertami grupy w ramach wyczekiwanej trasy po USA miały miejsce protesty, na których pojawiali się także członkowie Ku Klux Klanu, którzy do tego dzwonili do muzyków i grozili im.

Atmosfera była napięta. Sytuacja była wszystkim wyjątkowo nie na rękę także dlatego, że zespół przymierzał się do wydania nowej płyty.

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Nagrania do nowej, siódmej płyty The Beatles rozpoczęły się w kwietniu 1966 roku. Choć grupa chciała nagrywać w Stax Studio, to ostatecznie pozostała w znanym sobie dobrze Abbey Road, a rolę producenta po raz kolejny objął George Martin. W trakcie sesji coraz większą rolę, niemal równą dotychczasowej Lennona, zaczął odgrywać Paul, wiele do przekazania miał także George, który już na tym etapie w swoich kompozycjach przejawiał fascynację kulturą i muzyką Indii.

Formacja miała więcej czasu, niż dotychczas na nagrania i odpoczynek, a to w związku z anulowaniem planów, co do nakręcenia trzeciego filmu. Jako pierwszy już w kwietniu zarejestrowany został utwór Tomorrow Never Knows, od samego początku dawać o sobie zaczęło zupełnie inne niż dotychczas podejście muzyków do nagrywania. Dużo bardziej, niż do tej pory korzystali oni z różnych technik i możliwości, jakie było w stanie tworzyć studio nagraniowe same w sobie, traktując je niejako jako kolejny, dodatkowy instrument. Eksperymentowali, wdrażali swoje pomysły w życie, stając się tym samym w pełni twórcami swojego projektu.

Wytwórnia obrała nietypową formę promocji siódmej płyty Beatlesów. Przez cały lipiec w Wielkiej Brytanii wydawane były poszczególne utwory. Ostatecznie cała płyta, zatytułowana Revolver ukazała się 5 sierpnia 1966 roku na Wyspach i 8 sierpnia w Stanach Zjednoczonych. W ojczyźnie Beatlesów krążek dotarł na szczyt oficjalnej listy przebojów i spędził na tej pozycji kolejne siedem tygodni. Także w i USA, we wrześniu, na fali popularności singla Yesterday and Today, dotarł do pozycji pierwszej listy Billboardu. Kolejno Revolver uzyskał nominację do nagrody Grammy za 'Album roku', statuetką zaś nagrodzono słynną okładkę płyty.

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