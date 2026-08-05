Wzruszające sceny na pogrzebie Glena Hansarda. Przemowa Bono, występ Ediego Veddera i zwracająca uwagę trumna

Informacja o śmierci Glena Hansarda obiegła media na całym świecie w środę 29 lipca. Jak przekazał jako pierwszy dziennik "The Irish Independent", ceniony muzyk zmarł w wyniku tragicznego w skutkach wypadku motocyklowego. Doszło do niego 29 lipca w godzinach porannych w Lucan, jednej z dublińskich dzielnic. Jak się okazało, choć ratownicy dotarli na miejsce dość szybko i podjęli próbę udzielenia pomocy poszkodowanemu 56-latkowi, artysta zmarł na miejscu.

Glen Hansard był jednym z najbardziej znanych irlandzkich muzyków. Ogólną rozpoznawalność zyskał jako członek grupy The Frames, kolejno współtworzył on także folkowo-rockowy projekt The Swell Season. Właśnie w ramach tego duetu nagrał piosenkę „Falling Slowly” do filmu „Once”, w którym zagrał główną rolę męską. Utwór ten przyniósł mu zresztą nagrodę Akademii Filmowej za „Najlepszy utwór oryginalny”.

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Wzruszający pogrzeb Glena Hansarda

Ostatnie pożegnanie Glena Hansarda odbyło się we wtorek 4 sierpnia. Już na kilka dni przed ceremonią poinformowano, że będzie ona transmitowana na żywo przez irlandzkie media. Pogrzeb miał miejsce w w Dublinie w tamtejszej katedrze Świętego Patryka. Ceremonia nie była jednak typowa, gdyż obfitowała wręcz w występy muzyczne dawnych współpracowników i przyjaciół zmarłego.

W hołdzie Hansardowi zaśpiewał Eddie Vedder. Jeden z najbliższych przyjaciół muzyka i Markéta Irglová, wraz z członkami The Frames, wykonali wspólnie The Song of Good Hope. Na pogrzebie nie zaśpiewał, a wygłosił tekst swojego słynnego A Beautiful Day, nieco zmieniając niektóre fragmenty, Bono. Kolejno z The Edge u boku frontman U2 zachęcił zebranych do odśpiewania utworu. Bono odtworzył także wiadomość, jaką nagrała mu po otrzymaniu informacji o śmierci Hansarda Patti Smith. Artystka śpiewa na niej kołysankę, słowa której skierowała do rodziny zmarłego. W chwili wynoszenia z katedry trumny, która również zwraca uwagę, ze względu na fakt, iż wygląda na wykonaną z wikliny, Bono, Vedder i inni zaśpiewali utwór Forever Young Boba Dylana.

W sieci dostępny jest pełny zapis uroczystości pogrzebowych Glena Hansarda:

Galeria: Tak wyglądał pogrzeb Glena Hansarda: