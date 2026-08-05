Ian Anderson (Jethro Tull) jest przeciwnikiem telefonów na koncertach

Jeśli chodzi o używanie telefonów komórkowych przez fanów w trakcie koncertów, to artyści mają różne zdanie na ten temat. Przeciwnikami są chociażby Maynard James Keenan, wokalista Tool oraz A Perfect Circle, czy Bob Dylan. W 2025 roku w trasę "bez telefonów" wyrusza szwedzka formacja Ghost, co oznacza, że uczestnicy koncertów będą musieli umieścić swoje telefony w specjalnych, zamykanych pokrowcach.

Z kolei gitarzysta Steve Vai uważa, że "te małe klipy z koncertów mają ogromne znaczenie dla fanów" i nie zamierza z tym walczyć. Ostatnio ten temat poruszył, w jednym z wywiadów, Ian Anderson, lider Jethro Tull.

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Od kilku lat uprzejmie prosimy przed koncertami, żeby ludzie nie korzystali z telefonów i aparatów aż do bisów. Zwykle ok. 95 proc. osób stosuje się do tej prośby, za co jestem wdzięczny. Bywa, że jest 100 procent, ale w Brazylii to tylko ok. 50 procent. Większość ludzi jednak się na to zgadza. Zwłaszcza, kiedy zakomunikuje to w dowcipny sposób, bez stosowania gróźb. Zazwyczaj dostaję brawa od publiczności, kiedy to mówię. Widocznie wiele osób czuje to samo. Nie przyszli na koncert i nie zapłacili dobrych pieniędzy za bilet, aby widzieć ekran telefonu – powiedział Anderson w rozmowie dla Classic Rock Review.

Lider Jethro Tull przypomniał także, we wspomnianej rozmowie, sytuację związaną z telefonami, kiedy to nie był na scenie, a wśród publiczności. – Kiedyś poszedłem na koncert i musiałem z niego wyjść wcześniej. Chyba już po czwartej piosence. Nie mogłem stawić czoła temu, z czym się mierzyłem. To było żenujące. Dostałem bilet od artysty, ale po prostu nie byłem w stanie dłużej oglądać tych malutkich figurek na ekranach. Nie widziałem, co się dzieje na scenie, ponieważ wszystkie ręce mi w tym przeszkadzały. Uważam, że jest to irytujące.

Jethro Tull ponownie zagra w Polsce

Jethro Tull wystąpi w Polsce jesienią 2026 roku w ramach trasy „The Curiosity Tour”. Legendarna formacja pod wodzą Iana Andersona zagra trzy koncerty: 27 listopada w Poznaniu (Sala Ziemi), 28 listopada w Warszawie (Arena Ursynów) oraz 30 listopada w Zabrzu (Dom Muzyki i Tańca).

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