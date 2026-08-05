Polski wokalista nagrywa z ikonami Deep Purple i synem słynnego gitarzysty! Projekt zyskuje uznanie na świecie

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-08-05 12:52

Całkiem niedawno rodzime media obiegła informacja o tym, że polski gitarzysta, Piotr Lekki, połączył siły z naprawdę dużymi, światowymi nazwiskami podczas prac nad swoim nowym albumem. Międzynarodowym współprac podejmuje się także Szymon Pejski, znany także jako Quentin Kovalsky. Muzyk zaprezentował nowy utwór, będący efektem pracy prawdziwych ikon!

Szymon Pejski śpiewa do mikrofonu na oświetlonej scenie. O jego współpracy z Deep Purple przeczytasz na EskaRock.
Autor: 55. Kfpp W Opolu, 55. Kfpp W Opolu - Sobota - Koncerty, 55. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, Czerwiec 2018, Koncerty, Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej Opole 20/ AKPA

Szymon Pejski to nazwisko, które może być dość dobrze znane polskim słuchaczom i słuchaczkom. To pochodzący z Łodzi wokalista, multiinstrumentalista, autor tekstów, który na pewnym etapie związał swoje życie z Londynem. Kroki w muzycznym świecie stawiał w zespole SteamLove, rodzimej publiczność dał się szerzej poznać w 2017 roku, kiedy to wystąpił na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie zaśpiewał w konkursie "Debiuty". Kolejno w 2020 roku ukazał się album artysty, Piosenki o miłości. Rok później Pejski dołączył do legendarnej formacji Chłopcy z Placu Broni, w której przez kolejne dwa lata pełnił rolę wokalisty. 

Po rozstaniu z zespołem muzyk rozpoczął działalność pod pseudonimem Quentin Kovalsky, w ramach którego w 2024 roku wydał album Melancholand Drive. To właśnie na tym etapie swojej kariery nawiązał współpracę z Jackiem Moore'em - brytyjskim muzykiem i gitarzystą, synem legendarnego Gary'ego Moore'a. Panowie działali razem w ramach projektu Gary Moore Tribute Band, teraz zaś zdecydowali się na kolejny krok!

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Utwór, który ma połączyć pokolenia!

Duet wydał już wspólny album, zatytułowany Electric Neverland, a w ubiegłym roku wystąpił w roli supportu przed koncertem Black Country Communion w ramach legendarnego Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty.

Teraz muzycy powracają z nowym utworem. Światło dzienne ujrzała już kompozycja, zatytułowana Love Is Thunder. Co ciekawe, w jej nagraniach udział wzięli członkowie jednej z najbardziej ikonicznych dla hard rocka formacji. Mowa o Ianie Paice'u Donie Aireyu, czyli odpowiednio perkusiście i klawiszowcu Deep Purple. Swój udział w kawałku ma także sam Bob Daisley - słynny basista, mający na koncie współprace nie tylko z Garym Moore'em, ale także Ozzym Osbournem czy formacjami Black Sabbath i Rainbow. Jak mówią Moore i Kovalsky, utwór ma stanowić najlepszy dowód na to, że muzyka nie zna wieku i może służyć jako łącznik między różnymi pokoleniami.

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