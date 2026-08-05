Kultowy powrót na OFF Festival. The Flaming Lips wracają po 16 latach, a obok nich gwiazdy rapu

OFF Festival Katowice 2026 rusza już w ten weekend! Na scenie legendy i współczesne gwiazdy

To już ten moment! Fani alternatywnych brzmień odliczają ostatnie godziny do startu OFF Festival Katowice 2026. Impreza w katowickiej Dolinie Trzech Stawów rozpocznie się w piątek, 7 sierpnia, i potrwa przez cały weekend. Na uczestników czeka ponad 70 artystów z całego świata, a wśród nich takie gwiazdy jak The Flaming Lips, duet Yung Lean & Bladee czy Amyl and the Sniffers.

Choć bramy festiwalu otworzą się w piątek o 17:00, organizatorzy zachęcają, by pojawić się na miejscu wcześniej. Już w czwartek, 6 sierpnia, w godzinach 18:00-22:00, będzie można wymienić bilet na festiwalową opaskę. Przez kolejne dni punkt wymiany będzie czynny od 16:00 do północy.

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Artur Rojek zdradza kulisy. „Łamanie schematów i wyznaczanie trendów”

Dyrektor artystyczny festiwalu, Artur Rojek, tuż przed startem imprezy zdradził, co od 20 lat przyświeca organizatorom. Jak podkreśla, kluczem jest artystyczna różnorodność i konsekwentne przełamywanie muzycznych barier.

– Mieszanie gatunków, gwałtowne zmiany epok i brzmień. Łamanie schematów i wyznaczanie trendów – o tym myśleliśmy, kiedy w 2006 roku organizowaliśmy pierwszy OFF Festival. 20 lat później konsekwentnie robimy dokładnie to samo – mówi Artur Rojek. – Pokazujemy to, co jest dzisiaj na szeroko pojętej scenie alternatywnej gorące i ważne oraz przypominamy wykonawców i płyty, którzy mieli ogromny wpływ na współczesne pomysły i brzmienia. Dlatego tak bardzo nie mogę się doczekać w tym roku na OFF-ie koncertów Oklou, Yung Leana w duecie z Bladee, The Flaming Lips czy Arthura Verocaia – dodaje.

Kultowy powrót i współcześni wieszcze rapu

Tegoroczny line-up to prawdziwa gratka dla fanów. W piątek, 7 sierpnia, na scenie pojawi się legendarna formacja The Flaming Lips. Zespół wraca na festiwal po 16 latach od historycznego koncertu, który wielu wspomina do dziś. Tym razem grupa pod wodzą Wayne'a Coyne'a zaprezentuje w całości swój przełomowy album „Yoshimi Battles the Pink Robots”.

Sobota upłynie pod znakiem hip-hopu w nieoczywistym wydaniu. Główną gwiazdą będzie duet Yung Lean & Bladee, który ma w Polsce ogromną rzeszę fanów. Z kolei w niedzielę, 9 sierpnia, sceną zawładnie punkowa energia z Australii za sprawą zespołu Amyl and the Sniffers.

Ponad 70 artystów na siedmiu scenach

Tegoroczna edycja festiwalu to aż siedem scen, na których zaprezentuje się imponująca liczba wykonawców. Na głównej Scenie mBank, oprócz headlinerów, zagrają m.in. Black Country, New Road, Sunny Day Real Estate, Johnny Marr i Arthur Verocai & Aukso Orchestra. Z kolei na Scenie ORLEN pojawią się m.in. Oklou, Earl Sweatshirt, Deafheaven i kultowi Einstürzende Neubauten.

Nie zabraknie też scen poświęconych konkretnym nurtom. Scena Eksperymentalna gościć będzie m.in. LSD and the Search for God i Segę Bodegę, a Scena Trójki takie zespoły jak Chat Pile czy W.I.T.C.H. Fani jazzu i nowej polskiej muzyki znajdą coś dla siebie na scenach OFF'N'JAZZ CLUB mBank oraz BLIK. Nowością jest Scena Great September, na której dzięki współpracy z łódzkim festiwalem showcase'owym wystąpią Lia Sky, lunar trips i kajzer.

Wszystko, co musisz wiedzieć przed festiwalem

Organizatorzy zadbali o komfort uczestników. Wszystkie najważniejsze informacje, w tym dokładny harmonogram koncertów, można znaleźć w oficjalnej aplikacji OFF Festivalu, która działa również w trybie offline. Na teren imprezy można wnieść pusty bidon lub fabrycznie zamkniętą butelkę wody o pojemności do 0,5 litra. Codziennie od 16:00 dostępny będzie beczkowóz z wodą pitną.

Przygotowano także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w postaci specjalnych platform przy głównych scenach. Nowością w tym roku jest również nowoczesna infrastruktura sanitarna z kabinami z bieżącą wodą. Na festiwal można wygodnie dotrzeć rowerem miejskim lub specjalną linią autobusową S1, kursującą z centrum Katowic co około 15 minut.

Ostatnia szansa na bilety!

Choć bilety weekendowe (na sobotę i niedzielę) są już wyprzedane, wciąż można zdobyć wejściówki na festiwal. W sprzedaży w bileterii eBilet dostępne są jeszcze ostatnie karnety trzydniowe oraz bilety jednodniowe na piątek, sobotę i niedzielę. Można też kupić karnet łączony na OFF Festival & Great September.