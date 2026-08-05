EPITAFIUM DLA PROROKA ILJI. Muzyka, teatr i misterium na granicy sacrum. Sprawdź szczegóły

Redakcja Eska ROCK
2026-08-05 12:15

Historia samozwańczego proroka z Podlasia, który w latach 30. chciał zbudować Nowe Jeruzalem, powraca na scenę w niezwykłej formie. W tę kontrowersyjną postać wciela się sam reżyser spektaklu „Epitafium dla Proroka Ilji”, Bartłomiej Krysiuk. To jednak nie wszystko – poruszającemu misterium towarzyszą autentyczne pieśni pogrzebowe, a zainteresowanie jest tak ogromne, że w jednym z miast bilety już się wyprzedały

Epitafium dla Proroka Ilji – Teatr Tour 2026
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Bartłomiej Krysiuk jako kontrowersyjny prorok. Niezwykła historia trafia na scenę

Bartłomiej Krysiuk podjął się niezwykłego wyzwania. W swoim autorskim spektaklu „Epitafium dla Proroka Ilji” nie tylko stanął za kamerą jako reżyser, ale także wcielił się w główną rolę Eliasza Klimowicza – postaci równie fascynującej, co niejednoznacznej. Produkcja, łącząca teatr z muzyką na żywo, przybliża jedną z najbardziej tajemniczych historii religijnych w Polsce XX wieku.

Spektakl jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, które rozegrały się w latach 30. na Podlasiu. To właśnie tam prosty chłop zgromadził wokół siebie wiernych, którzy uznali go za proroka i byli gotowi zbudować z nim nowy, lepszy świat. Teraz ta opowieść ożywa na scenie w formie poruszającego misterium.

Aktorzy i Aktorki, którzy grają rocka!

Kim był Prorok Ilja?

Historia Eliasza Klimowicza, znanego jako Prorok Ilja, do dziś budzi ogromne emocje. Mężczyzna pochodzący z podlaskiej Grzybowszczyzny w okresie międzywojennym zdołał przekonać do siebie grupę ludzi, którzy uwierzyli w jego boskie posłannictwo. Wspólnie, na skraju Puszczy Knyszyńskiej, rozpoczęli budowę osady Wierszalin, która miała stać się Nowym Jeruzalem i początkiem nowego porządku świata.

Dla jednych jego wspólnota była miejscem głębokiej wiary i nadziei, dla innych – niebezpieczną utopią, która wymknęła się spod kontroli. Kim naprawdę był Klimowicz? Twórcy spektaklu nie próbują udzielać prostych odpowiedzi, zamiast tego zabierają widzów w podróż do świata, w którym wiara miesza się z szaleństwem, a oczekiwanie na cud staje się sensem życia.

Rytuał pamięci zamiast biografii

Choć spektakl czerpie z prawdziwej historii, nie jest jej wierną rekonstrukcją. Jak podkreśla reżyser Bartłomiej Krysiuk, nie chodziło o odtwarzanie faktów, lecz o zgłębienie tego, co pozostaje po ludzkich historiach – pamięci, emocji i pytań bez odpowiedzi. „Epitafium dla Proroka Ilji” staje się więc opowieścią o uniwersalnych ludzkich pragnieniach: potrzebie wspólnoty, samotności, przemijaniu i nadziei.

Kolejne sceny układają się w rodzaj rytuału, w którym przeszłość spotyka się ze współczesnością. Twórcy zapowiadają, że to przede wszystkim doświadczenie, w którym obraz, cisza i głos mają taką samą wagę. Co ważne, do zrozumienia spektaklu nie jest wymagana wcześniejsza znajomość historii Wierszalina.

Polecany artykuł:

Bartłomiej Krysiuk (Patriarkh) wskazał swoje ulubione albumy w historii. Na liś…

Podlaskie pieśni pogrzebowe na scenie

Fundamentem całego misterium jest muzyka. Na scenie zabrzmią autentyczne pieśni pogrzebowe z Podlasia, wykonywane tradycyjną i niezwykle poruszającą techniką białego śpiewu. Artystom towarzyszyć będą archaiczne instrumenty, takie jak liry, mandoliny i tagelharpa. Muzyka nie jest tu jedynie tłem – to ona prowadzi całą narrację, buduje dramaturgię i oddaje emocje, których nie da się wyrazić słowami.

W obsadzie, obok Bartłomieja Krysiuka, znaleźli się m.in. Adam Strug, Natasza Borycka, Eliza Sacharczuk oraz Julita Charytoniuk. Na scenie pojawi się także Chór Wierszalina.

Spektakl rusza w Polskę. W jednym mieście biletów już nie ma!

Premiera spektaklu „Epitafium dla Proroka Ilji” zaplanowana jest na 30 września 2026 roku w Białymstoku. Zaraz potem produkcja ruszy w trasę po całej Polsce. Widzowie będą mogli zobaczyć ją m.in. w Przemyślu, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Łodzi i Gdańsku.

Zainteresowanie jest ogromne. Spektakl w Katowicach (24.10) został już całkowicie wyprzedany, a na warszawskie przedstawienie w Teatrze WAM (16.10) zostały ostatnie bilety. Wejściówki na pozostałe wydarzenia można kupić za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej przedsięwzięcia.

Plan trasy „Epitafium dla Proroka Ilji – Teatr Tour 2026”:

  • 30.09.2026 – Białystok, Zmiana Klimatu
  • 01.10.2026 – Przemyśl, CK Przemyśl 
  • 06.10.2026 – Bydgoszcz, Adria
  • 08.10.2026 – Toruń, CKK Jordanki 
  • 10.10.2026 – Kraków, Klub Studio
  • 13.10.2026 – Poznań, Apollo
  • 14.10.2026 – Kalisz, CKiS
  • 15.10.2026 – Wrocław, Impart
  • 16.10.2026 – Warszawa, Teatr WAM
  • 21.10.2026 – Łódź, Scena Monopolis
  • 22.10.2026 – Opole, Teatr Ekostudio 
  • 23.10.2026 – Częstochowa, MDK 
  • 24.10.2026 – Katowice, MDK Bogucice
  • 25.10.2026 – Bielsko-Biała, Bielska Scena Reja 
  • 28.10.2026 – Szczecin, Nowa Dekadencja
  • 29.10.2026 – Koszalin, Bałtycki Teatr Słowackiego
  • 30.10.2026 – Gdańsk, Teatr Szekspirowski 

Obsada:

  • Adam Strug – Bóg / Głos
  • Natasza Borycka – Fiokła / Lucyper
  • Eliza Sacharczuk - Matka Boska Wierszalińska I
  • Julita Charytoniuk  - Matka Boska Wierszalińska II
  • Bartłomiej Krysiuk – Eliasz Klimowicz / Prorok Ilja 
  • Chór Wierszalina: Andrzej Popławski (Starszy Chłop), Mateusz Krysiuk (Chłop), Arkadiusz Motybel (Chłop), Hipolit Woźniak (Muzyk), Filip Wika (Muzyk)
The Beatles - Revolver
Galeria zdjęć 5