EPITAFIUM DLA PROROKA ILJI. Muzyka, teatr i misterium na granicy sacrum. Sprawdź szczegóły

Bartłomiej Krysiuk jako kontrowersyjny prorok. Niezwykła historia trafia na scenę

Bartłomiej Krysiuk podjął się niezwykłego wyzwania. W swoim autorskim spektaklu „Epitafium dla Proroka Ilji” nie tylko stanął za kamerą jako reżyser, ale także wcielił się w główną rolę Eliasza Klimowicza – postaci równie fascynującej, co niejednoznacznej. Produkcja, łącząca teatr z muzyką na żywo, przybliża jedną z najbardziej tajemniczych historii religijnych w Polsce XX wieku.

Spektakl jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, które rozegrały się w latach 30. na Podlasiu. To właśnie tam prosty chłop zgromadził wokół siebie wiernych, którzy uznali go za proroka i byli gotowi zbudować z nim nowy, lepszy świat. Teraz ta opowieść ożywa na scenie w formie poruszającego misterium.

Aktorzy i Aktorki, którzy grają rocka!

Kim był Prorok Ilja?

Historia Eliasza Klimowicza, znanego jako Prorok Ilja, do dziś budzi ogromne emocje. Mężczyzna pochodzący z podlaskiej Grzybowszczyzny w okresie międzywojennym zdołał przekonać do siebie grupę ludzi, którzy uwierzyli w jego boskie posłannictwo. Wspólnie, na skraju Puszczy Knyszyńskiej, rozpoczęli budowę osady Wierszalin, która miała stać się Nowym Jeruzalem i początkiem nowego porządku świata.

Dla jednych jego wspólnota była miejscem głębokiej wiary i nadziei, dla innych – niebezpieczną utopią, która wymknęła się spod kontroli. Kim naprawdę był Klimowicz? Twórcy spektaklu nie próbują udzielać prostych odpowiedzi, zamiast tego zabierają widzów w podróż do świata, w którym wiara miesza się z szaleństwem, a oczekiwanie na cud staje się sensem życia.

Rytuał pamięci zamiast biografii

Choć spektakl czerpie z prawdziwej historii, nie jest jej wierną rekonstrukcją. Jak podkreśla reżyser Bartłomiej Krysiuk, nie chodziło o odtwarzanie faktów, lecz o zgłębienie tego, co pozostaje po ludzkich historiach – pamięci, emocji i pytań bez odpowiedzi. „Epitafium dla Proroka Ilji” staje się więc opowieścią o uniwersalnych ludzkich pragnieniach: potrzebie wspólnoty, samotności, przemijaniu i nadziei.

Kolejne sceny układają się w rodzaj rytuału, w którym przeszłość spotyka się ze współczesnością. Twórcy zapowiadają, że to przede wszystkim doświadczenie, w którym obraz, cisza i głos mają taką samą wagę. Co ważne, do zrozumienia spektaklu nie jest wymagana wcześniejsza znajomość historii Wierszalina.

Podlaskie pieśni pogrzebowe na scenie

Fundamentem całego misterium jest muzyka. Na scenie zabrzmią autentyczne pieśni pogrzebowe z Podlasia, wykonywane tradycyjną i niezwykle poruszającą techniką białego śpiewu. Artystom towarzyszyć będą archaiczne instrumenty, takie jak liry, mandoliny i tagelharpa. Muzyka nie jest tu jedynie tłem – to ona prowadzi całą narrację, buduje dramaturgię i oddaje emocje, których nie da się wyrazić słowami.

W obsadzie, obok Bartłomieja Krysiuka, znaleźli się m.in. Adam Strug, Natasza Borycka, Eliza Sacharczuk oraz Julita Charytoniuk. Na scenie pojawi się także Chór Wierszalina.

Spektakl rusza w Polskę. W jednym mieście biletów już nie ma!

Premiera spektaklu „Epitafium dla Proroka Ilji” zaplanowana jest na 30 września 2026 roku w Białymstoku. Zaraz potem produkcja ruszy w trasę po całej Polsce. Widzowie będą mogli zobaczyć ją m.in. w Przemyślu, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Łodzi i Gdańsku.

Zainteresowanie jest ogromne. Spektakl w Katowicach (24.10) został już całkowicie wyprzedany, a na warszawskie przedstawienie w Teatrze WAM (16.10) zostały ostatnie bilety. Wejściówki na pozostałe wydarzenia można kupić za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej przedsięwzięcia.

Plan trasy „Epitafium dla Proroka Ilji – Teatr Tour 2026”:

30.09.2026 – Białystok, Zmiana Klimatu

01.10.2026 – Przemyśl, CK Przemyśl

06.10.2026 – Bydgoszcz, Adria

08.10.2026 – Toruń, CKK Jordanki

10.10.2026 – Kraków, Klub Studio

13.10.2026 – Poznań, Apollo

14.10.2026 – Kalisz, CKiS

15.10.2026 – Wrocław, Impart

16.10.2026 – Warszawa, Teatr WAM

21.10.2026 – Łódź, Scena Monopolis

22.10.2026 – Opole, Teatr Ekostudio

23.10.2026 – Częstochowa, MDK

24.10.2026 – Katowice, MDK Bogucice

25.10.2026 – Bielsko-Biała, Bielska Scena Reja

28.10.2026 – Szczecin, Nowa Dekadencja

29.10.2026 – Koszalin, Bałtycki Teatr Słowackiego

30.10.2026 – Gdańsk, Teatr Szekspirowski

Obsada:

Adam Strug – Bóg / Głos

Natasza Borycka – Fiokła / Lucyper

Eliza Sacharczuk - Matka Boska Wierszalińska I

Julita Charytoniuk - Matka Boska Wierszalińska II

Bartłomiej Krysiuk – Eliasz Klimowicz / Prorok Ilja

Chór Wierszalina: Andrzej Popławski (Starszy Chłop), Mateusz Krysiuk (Chłop), Arkadiusz Motybel (Chłop), Hipolit Woźniak (Muzyk), Filip Wika (Muzyk)