Gwiazda Eurowizji wraca do metalu. Baby Lasagna na koncertach w Polsce pokaże zupełnie nowe oblicze

Baby Lasagna zagra w Polsce! Gwiazda Eurowizji zapowiada trzy koncerty

To doskonała wiadomość dla wszystkich fanów Eurowizji! Baby Lasagna, chorwacki muzyk, który skradł serca publiczności podczas ostatniego konkursu, jesienią odwiedzi Polskę. Artysta zagra ze swoim zespołem aż trzy koncerty, które odbędą się pod koniec listopada i na początku grudnia w Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Fani będą mieli okazję zobaczyć na żywo show, które zachwyciło całą Europę. Będzie to też wyjątkowa okazja, by poznać nowe, muzyczne oblicze Marko Purišića, który zapowiada powrót do swoich artystycznych korzeni.

Baby Lasagna w studiu Eski ROCK!

Koniec z popem? Artysta wraca do metalowych brzmień

Choć w zeszłym roku Baby Lasagna zaprezentował się publiczności w bardziej popowym wydaniu, teraz postanowił wrócić do dźwięków, które go ukształtowały. Jak zapowiada, jego najnowsza twórczość jest znacznie bliższa alternatywie i metalowi. To właśnie w takim, odmienionym stylu zobaczymy go podczas polskiej części europejskiej trasy. Nowy, bardziej refleksyjny i szczery rozdział w karierze Chorwata zapowiada singiel „End The Party”. To wyraźny sygnał, że artysta wchodzi na nową ścieżkę, jednocześnie wracając do tego, co w jego muzyce było najważniejsze od samego początku.

Jego kariera nabrała tempa dzięki Eurowizji

Droga Marko Purišića do międzynarodowej rozpoznawalności jest mocno związana z Konkursem Piosenki Eurowizji. Artysta po raz pierwszy otarł się o to wydarzenie, biorąc udział w chorwackich eliminacjach jako gitarzysta zespołu Manntra. Niedługo później postawił jednak na karierę solową, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Ponownie zgłosił się do preselekcji Dora, które z łatwością wygrał i został reprezentantem Chorwacji. Jego występ podczas finału Eurowizji okazał się ogromnym sukcesem i zyskał mu rzesze fanów w całej Europie.

Baby Lasagna w Polsce. Gdzie i kiedy zagra?

Europejska trasa koncertowa Baby Lasagna obejmie trzy polskie miasta. Artysta wystąpi ze swoim zespołem:

29 listopada 2026 roku w Poznaniu (klub Tama),

(klub Tama), 30 listopada 2026 roku w Warszawie (Palladium),

(Palladium), 1 grudnia 2026 roku w Krakowie (klub Kwadrat).