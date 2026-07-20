Tłumy na Colours of Ostrava. Rekordowa frekwencja i koncerty gwiazd

Tłumy na Colours of Ostrava. Wyprzedane strefy

Liczba uczestników w Ostrawie wzrosła o kilka tysięcy w stosunku do poprzedniego roku. Zarówno wydarzenia muzyczne, jak i inicjatywy poboczne budziły ogromne zainteresowanie. Jeszcze przed startem imprezy zabrakło wolnych miejsc na kempingu przy Zamku Śląskoostrawskim, a także na parkingach festiwalowych. Wyprzedano również pierwszą partię wejściówek Meltingpot Priority Passes, które dawały pierwszeństwo udziału w niektórych punktach programu oraz dostęp do specjalnej przestrzeni Meltingpot Lounge.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Pogoda nie przeszkodziła w zabawie

Początkowe dni festiwalu cieszyły się doskonałą pogodą, jednak później pojawiły się silne opady. Kapryśna aura nie zakłóciła jednak harmonogramu imprezy. Dzięki profesjonalnej organizacji i wysiłkowi wielu zaangażowanych osób, wszystkie zaplanowane występy i spotkania odbyły się bez opóźnień, zgodnie z ustalonym planem.

Tegoroczna edycja na długo pozostanie w naszej pamięci. Niezapomniane chwile, takie jak przejazd Twenty One Pilots na diabelskim młynie czy finałowy rave Moby'ego, stworzyły wyjątkową atmosferę. Ogromnie cieszą nas również komplety publiczności podczas wydarzeń Meltingpot oraz podziękowania artystów za organizację festiwalu. Mimo wymagającej pogody wszystko przebiegło zgodnie z planem dzięki pracy setek pracowników, współpracowników i wolontariuszy – podsumowuje dyrektor artystyczny festiwalu Filip Košťálek.

Gwiazdy w Ostrawie: Lorde, Teddy Swims, Twenty One Pilots

Największym zainteresowaniem cieszyły się pierwsze w Czechach występy Lorde i Teddy'ego Swimsa, gromadząc potężną widownię. Ogromne wrażenie wywołał koncert Twenty One Pilots. Tyler Joseph w trakcie wykonywania piosenki „Ride” zaskoczył fanów symboliczną przejażdżką na diabelskim młynie. Z kolei Moby zakończył swój występ bardzo dynamicznym i widowiskowym muzycznym show.

Meltingpot: Debaty i spotkania obok koncertów

Impreza w Ostrawie to nie tylko muzyka. Cykl Meltingpot, obejmujący różnorodne spotkania, dyskusje i teatr, cieszył się ogromną popularnością każdego dnia. Bilety na dyskusję Libora Boučka z prezydentem Czech Petrem Pavlem rozeszły się w cztery godziny, co skłoniło organizatorów do przygotowania strefy z transmisją live. Pełną widownię notowano również na wydarzeniach w hali Gong, a przed salami, w których toczyły się debaty, tworzyły się długie kolejki.

Bez ani sekundy opóźnienia przeprowadziliśmy niezwykle wymagającą logistycznie sobotę. Ponad 130 osób przygotowywało koncerty Lorde i Teddy'ego Swimsa, a przeszło 300 członków naszych ekip zadbało o to, by artyści mogli wystąpić w Ostrawie na światowym poziomie i sprawnie kontynuować swoje trasy koncertowe – mówi dyrektor wykonawcza festiwalu Petra Řezníčková.

Nowoczesna scena i inkluzywność festiwalu

Wielkie wrażenie wywarła konstrukcja głównej sceny festiwalowej, za którą odpowiadała firma StageCo. To światowy lider w tej branży, który buduje sceny dla najpopularniejszych muzyków na globie. Nowoczesny design obiektu w połączeniu z zaawansowanym systemem nagłośnieniowym zapewniły spektakularną oprawę występom głównych gwiazd wydarzenia.

Przyszłoroczna edycja Colours of Ostrava

Festiwal w Ostrawie znów pokazał, że jest miejscem otwartym dla każdego. Bawiło się tam niemal tysiąc osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Teren festiwalowy odwiedziło również ponad 4250 dzieci. Dzięki bezpłatnemu wstępowi w finałowym dniu z atrakcji skorzystało około półtora tysiąca seniorów.

Colours of Ostrava 2027: Kiedy się odbędzie?

Twórcy festiwalu już myślą o jego kolejnej odsłonie. Wydarzenie w 2027 roku zostało zaplanowane na okres od 21 do 24 lipca. Udział pierwszych wykonawców został już potwierdzony, chociaż ich tożsamość jest jeszcze trzymana w sekrecie. Dystrybucja wejściówek na to muzyczne święto już się rozpoczęła.