Kelly Osbourne wraca do formy po śmierci Ozzy'ego? Gwiazda pokazała się na koncercie i przyciągnęła uwagę

Kelly Osbourne to najmłodsza córka wokalisty Black Sabbath. W przeszłości Ozzy Osbourne wielokrotnie podkreślał, że to właśnie Kelly jest jego faworytką w rodzinie, a ich relacja opierała się na niezwykle silnej więzi. Celebrytka zyskała światową popularność przede wszystkim za sprawą głośnego reality show "Rodzina Osbourne'ów". Jeszcze na etapie emisji programu nastolatka postanowiła rozpocząć karierę muzyczną, nagrywając w 2002 roku swoją wersję przeboju „Papa Don't Preach” z repertuaru Madonny. Utwór promował jej debiutancki album „Shut Up”, jednak po wydaniu kolejnej płyty w 2005 roku Kelly porzuciła - przynajmniej na ten moment - branżę muzyczną.

Ozzy Osbourne na ostatnim nagraniu przed śmiercią. Kelly Osbourne wrzuciła je na dwa dni przed odejściem artysty eska rock Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Od tego momentu córka słynnego muzyka koncentrowała się na byciu osobowością telewizyjną. Przez lata prasa uważnie śledziła każdy jej krok. W przeszłości tabloidy rozpisywały się głównie o jej uzależnieniach od substancji odurzających oraz o wyglądzie, zarzucając jej rzekomą nadwagę. Współcześnie media wciąż skupiają się na jej ciele, jednak obecnie głównym tematem jest budząca niepokój chudość celebrytki.

Nagły spadek wagi gwiazdy reality show

Najmłodsza pociecha lidera Black Sabbath nigdy nie ukrywała, że odejście ojca było dla niej niezwykle traumatycznym przeżyciem. Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca 2025 roku wskutek rozległego ataku serca. Celebrytka wielokrotnie odpierała zarzuty dotyczące jej wychudzonego ciała, argumentując, że w jej przypadku proces żałoby wiąże się z brakiem apetytu i dojmującym cierpieniem, co w konsekwencji doprowadziło do utraty kilogramów.

Temat sylwetki Kelly stał się powszechnie dyskutowany po tym, jak zaprezentowała niezwykle szczupłą figurę na prestiżowych galach Grammy oraz Brit Awards na początku roku. Osoby z najbliższego środowiska córki muzyka w wywiadach dla portali informacyjnych nie ukrywały zmartwienia jej aktualnym stanem zdrowia. Głos w sprawie drastycznej metamorfozy gwiazdy zabrała nawet Dorota Wellman.

Kelly Osbourne na festiwalu Brockwell Park

W ostatnich miesiącach Kelly wycofała się z przestrzeni publicznej i zaniechała aktywności w sieci, jednak sytuacja właśnie uległa zmianie. Córka Ozzy'ego pojawiła się na scenie jako gość specjalny podczas koncertu grupy Scissor Sisters w ramach festiwalu Brockwell Park.

Podczas wydarzenia zaprezentowała nie tylko swoje wokalne umiejętności, dołączając do grupy w wykonaniu przeboju „One Word”, ale również udowodniła, że jej wygląd diametralnie się zmienił w porównaniu do początku roku. Do internetu trafiły liczne fotografie zarówno z samego występu, jak i przygotowań do niego. Na zdjęciach wyraźnie widać, że artystka nabrała nieco wagi i prezentuje się znacznie korzystniej, a jej sylwetka wygląda na zdecydowanie zdrowszą.