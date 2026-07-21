Gitarzysta Wolf Hoffmann (Accept) wspomina trudne lata 90. "Nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić"

W latach 80. heavy metal był na czasie. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Wtedy właśnie niemiecka formacja Accept odnosiła, bez dwóch zdań, największe sukcesy. Kolejne dekada przyniosła całkowite trzęsienie ziemi. Wybuch popularności grunge'u sprawił, że klasyczny, oparty na wirtuozerskich solówkach metal został spchnięty na margines.

W rozmowie z TotalRock Wolf Hoffmann, gitarzysta Accept, wyznał szczerze, że zespół nie bardzo wiedział, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

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Wydaliśmy w latach 90. kilka albumów, z których jestem mniej dumny. To był dziwny czas, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić. Mieliśmy poczucie, że heavy metal, jaki znaliśmy z lat 80., po prostu się skończył. Nastały lata 90., wszystko kręciło się wokół flanelowych koszul oraz grunge'u i nikt tak naprawdę nie jarał się heavy metalem z solówkami gitarowymi opartymi na szybkiej technice i tym podobnymi rzeczami. Więc na tych albumach mocno zmieniliśmy nasz styl. Patrząc z perspektywy czasu, szczerze mówiąc, wolałbym w ogóle zapomnieć o całych latach 90. – wyznał gitarzysta niemieckiej formacji.

Przypomnijmy, że w tamtej dekadzie na rynku ukazały się trzy studyjne grupy formacji: Objection Overruled (1993), Death Row (1994), a także Predator (1996)

Accept zapowiedział wyjątkowy album z okazji 50-lecia

Zespół Accept obchodzi w tym roku 50-lecie swojej działalności! Aby uczcić ten wyjątkowy jubileusz, muzycy przygotowali niezwykły album Teutonic Titans 1976–2026, na którym największe klasyki zespołu wykonują największe gwiazdy światowej sceny. Na liście gości znaleźli się m.in. Rob Halford (wokalista Judas Priest), Kirk Hammett (gitarzysta Metalliki), Phil Anselmo (wokalista Pantery), Matthias Jabbs (gitarzysta Scorpions), Billy Corgan (wokalista i gitarzysta The Smashing Pumpkins) czy Tobias Forge (wokalista Ghost).

Premierę całości zaplanowano na 4 września 2026. Płyta zostanie wydana przez wytwórnię Napalm Records. Na Teutonic Titans 1976–2026 znajdzie się łącznie 19 utworów. – Mam nadzieję, że wszyscy będą się bawić przy tym wyjątkowym wydawnictwie tak dobrze, jak my podczas jego tworzenia – powiedział Wolf Hoffmann, cytowany w informacji prasowej.

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