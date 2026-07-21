Alice Cooper to ikona shock rocka! Te 10 utworów legendy musi znać każdy!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-21 12:53

Alice Cooper to postać, którą zna każdy fan muzyki, niekoniecznie rockowej. Artysta jest jedną z najbardziej charakterystycznych postaci ze świata ciężkich brzmień i wciąż pozostaje na szczycie i pracuje nad nowymi projektami. W ciągu liczącej prawie sześćdziesiąt lat kariery Alice wylansował wiele nieśmiertelnych przebojów - sprawdź dziesięć najlepszych!

Alice Cooper urodził się 4 lutego 1948 roku jako Vincent Damon Furnier. Jako dziecko przeszedł liczne choroby, udało mu się jednak wyjść z nich zwycięsko, a jako uczeń liceum zaczął rozmyślać o tym, by zostać osobą, która "będzie sprzedawać miliony płyt na całym świecie". Jako 16-latek zebrał grupę znajomych do udziału w konkursie talentów. Chłopaki przebrali się, by przypominać Beatlesów i wykonali kilka covero-parodii ich przebojów. Publiczności tak spodobał się występ, iż ogłoszono ich zwycięzcami. Kapela, początkowo znana jako Earwigs, zmieniła w końcu nazwę na Spiders, a jeszcze później na Nazz. W końcu formacja przeniosła się do Los Angeles, gdzie grała sporo koncertów. W 1968 roku członkowie zdecydowali się zmienić nazwę grupy na Alice Cooper. Pierwszy album formacji, Pretties for You, ukazał się rok później. Zespół istniał do 1975 roku i zdążył wydać w sumie siedem albumów.

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Początki kariery

Furnier postanowił rozpocząć karierę solową, chciał jednak występować pod nazwą macierzystej formacji. W tym celu oficjalnie zmienił imię i nazwisko na przyjęty pseudonim. W 1975 roku ukazał się debiutancki solowy album Coopera, zatytułowany Welcome to My NightmareWydawnictwo wzbudziło zainteresowanie odbiorców, tak jak kolejne, wydane w latach 70. Początek kolejnej dekady okazał się być momentem znacznego spadku popularności artysty. Powrócił on jednak w 1989 roku rewelacyjnym Trash, z którego pochodzi jeden z największych przebojów mistrza shock rocka - Poison. W ciągu prawie sześćdziesięciu lat kariery, Alice Cooper wydał w sumie dwadzieścia dwie solowe płyty i nie ukrywa, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Ogromną popularnością wciąż cieszą się koncerty artysty, które łączą w sobie elementy muzycznego widowiska, teatralnego spektaklu i makabrycznego performansu, na którym nie brak klimatu horrorów, grozy, mrożących krew w żyłach pokazów. 

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