Bracia Cavalera omal nie zginęli w wypadku autokaru koncertowego! Muzycy w tym tygodniu mają zagrać w Polsce

Oficjalnie już rozpoczęło się tegoroczne astronomiczne lato. Dla fanów i fanek muzyki oznacza to oczywiście jedno - na dobre startuje tegoroczny letni sezon koncertowy i festiwalowy!

Wydarzeń w jego ramach odbywa się zwykle tak dużo, że w ich line-upach często występują Ci sami artyści i artystki. Dla nich wiąże się to z koniecznością przemieszczania się na dość dużą skalę - do tego w bardzo krótkim czasie. Historia już nie raz pokazała, że coś takiego może się skończyć naprawdę tragicznie. Randy Rhoads czy Cliff Burton - pierwszy z muzyków zginął w trakcie trasy koncertowej Ozzy'ego Osborune'a w katastrofie lotniczej. Basista Metalliki zaś zmarł w wieku zaledwie 24 lat w wypadku autokaru koncertowego na terenie Szwecji.

Nu metalowe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Bracia Cavalera cudem uniknęli tragicznego wypadku! Muzycy musieli odwołać występ na Hellfest

Teraz okazuje się, że naprawdę niewiele brakowało, aby podobne, tragiczne zdarzenie, spotkało braci Maxa i Iggora Cavalera. Muzycy poinformowali o tym fakcie w oświadczeniu opublikowanym za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Ich grupa, Cavalera Conspiracy, miała wystąpić w sobotę 20 czerwca na festiwalu Hellfest w Clisson we Francji. Niestety jednak, w dniu planowanego występu zespół opublikował na swoich kontach na portalach społecznościowych wpis, w którym opisał, że dzień wcześniej, tj. w piątek 19 czerwca, brali udział w wypadku, z powodu którego nie są w stanie dotrzeć na Hellfest na czas.

Z oświadczenia wynika, że niewiele brakowało, aby wypadek był tragiczny w skutkach. Max i Iggor zaznaczają, że są niezwykle wdzięczni swojemu kierowcy, którego umiejętności sprawiły, że udało się uniknąć makabrycznej sytuacji. Na ten moment nie wiadomo, czy i co dokładnie stało się muzykom, że Ci zdecydowali się odwołać set na festiwalu. Kolejny koncert Cavalera Conspiracy mają zaplanowany na wtorek 23 czerwca w Szwecji i nie ma informacji, jakoby miało do niego nie dojść.

Cavalera Conspiracy za kilka dni mają zagrać w Polsce

Przypominamy, że już za chwilę, tj. w niedzielę 28 czerwca, Cavalera Conspiracy mają zaplanowany występ w Polsce. Grupa ma wystąpić w warszawskiej Progresji. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby wydarzenie to było jakkolwiek zagrożone.

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