Bracia Cavalera omal nie zginęli w wypadku autokaru koncertowego! Muzycy w tym tygodniu mają zagrać w Polsce

Oficjalnie już rozpoczęło się tegoroczne astronomiczne lato. Dla fanów i fanek muzyki oznacza to oczywiście jedno - na dobre startuje tegoroczny letni sezon koncertowy i festiwalowy!
Wydarzeń w jego ramach odbywa się zwykle tak dużo, że w ich line-upach często występują Ci sami artyści i artystki. Dla nich wiąże się to z koniecznością przemieszczania się na dość dużą skalę - do tego w bardzo krótkim czasie. Historia już nie raz pokazała, że coś takiego może się skończyć naprawdę tragicznie. Randy Rhoads czy Cliff Burton - pierwszy z muzyków zginął w trakcie trasy koncertowej Ozzy'ego Osborune'a w katastrofie lotniczej. Basista Metalliki zaś zmarł w wieku zaledwie 24 lat w wypadku autokaru koncertowego na terenie Szwecji.
Bracia Cavalera cudem uniknęli tragicznego wypadku! Muzycy musieli odwołać występ na Hellfest
Teraz okazuje się, że naprawdę niewiele brakowało, aby podobne, tragiczne zdarzenie, spotkało braci Maxa i Iggora Cavalera. Muzycy poinformowali o tym fakcie w oświadczeniu opublikowanym za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Ich grupa, Cavalera Conspiracy, miała wystąpić w sobotę 20 czerwca na festiwalu Hellfest w Clisson we Francji. Niestety jednak, w dniu planowanego występu zespół opublikował na swoich kontach na portalach społecznościowych wpis, w którym opisał, że dzień wcześniej, tj. w piątek 19 czerwca, brali udział w wypadku, z powodu którego nie są w stanie dotrzeć na Hellfest na czas.
Z oświadczenia wynika, że niewiele brakowało, aby wypadek był tragiczny w skutkach. Max i Iggor zaznaczają, że są niezwykle wdzięczni swojemu kierowcy, którego umiejętności sprawiły, że udało się uniknąć makabrycznej sytuacji. Na ten moment nie wiadomo, czy i co dokładnie stało się muzykom, że Ci zdecydowali się odwołać set na festiwalu. Kolejny koncert Cavalera Conspiracy mają zaplanowany na wtorek 23 czerwca w Szwecji i nie ma informacji, jakoby miało do niego nie dojść.
Cavalera Conspiracy za kilka dni mają zagrać w Polsce
Przypominamy, że już za chwilę, tj. w niedzielę 28 czerwca, Cavalera Conspiracy mają zaplanowany występ w Polsce. Grupa ma wystąpić w warszawskiej Progresji. Na ten moment nic nie wskazuje na to, aby wydarzenie to było jakkolwiek zagrożone.