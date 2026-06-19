Znamy szczegółowy harmonogram godzinowy Open'er Festival 2026. Kto i o której wystąpi? [DNI, SCENY, GODZINA]

Tegoroczny sezon festiwalowy ruszył z kopyta już w końcówce maja. Fani muzyki mają już za sobą emocje związane z Orange Warsaw Festival, Mystic Festival oraz Warsaw Music Festival. Ponieważ lato dopiero nabiera rozpędu, w kalendarzu pozostaje jeszcze mnóstwo atrakcji: od letnich tras koncertowych, przez występy w trakcie miejskich świąt w całej Polsce, aż po największe muzyczne festiwale.

Czołowe miejsce w tym zestawieniu niezmiennie zajmuje Open'er Festival. Nadchodząca edycja potrwa od 1 do 4 lipca na dobrze znanym terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo. Uczestnicy usłyszą artystów na czterech różnych scenach, gdzie pojawią się wielkie gwiazdy: The Cure, Florence + the Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Halsey, Calvin Harrix, Kneecap, Kasia Lins, Ralph Kaminski, Vito Bambino, David Byrne, Kasia Sienkiewicz, Daria ze Śląska, Sobel oraz Zalia.

Poniżej prezentujemy oficjalny harmonogram czasowy wszystkich zaplanowanych koncertów. Został on przejrzyście podzielony na konkretne daty i festiwalowe estrady.

Albumy gwiazd popu, na których zagrali gwiazdorzy rocka

Rozpiska Open'er Festival na środę 1 lipca. Kto wystąpi pierwszego dnia?

Scena Orange Main Stage:

godz. 17:30 – koncert Kasi Lins

godz. 20:00 – występ Zary Larsson

godz. 22:00 – na scenie zagra The xx

godz. 00:15 – show Florence + The Machine

Scena Tent Stage:

godz. 19:00 – występ formacji Kneecap

godz. 21:00 – koncert Matta Berningera

godz. 23:10 – zagra David Byrne

godz. 01:30 – pojawi się Vito Bambino

Scena Alter Stage:

godz. 17:00 – koncert Natalii Muiangi

godz. 20:10 – zagrają Viagra Boys

godz. 21:50 – występ grupy Skok

godz. 23:45 – koncert artysty Avi

godz. 01:15 – na scenie JOY (Anonymous)

Scena Flow Stage:

godz. 18:30 – koncert HELA

godz. 20:45 – wystąpi Daniel Godson

godz. 22:45 – na scenie Dezydery

godz. 00:45 – zagra Drabusheyka

Czwartek 2 lipca w Gdyni. Program koncertów Nick Cave & The Bad Seeds i innych

Scena Orange Main Stage:

godz. 17:00 – wystąpi Sobel

godz. 19:00 – koncert wokalistki Halsey

godz. 22:00 – zagrają Nick Cave & The Bad Seeds

godz. 00:45 – show Calvina Harrisa

Scena Tent Stage:

godz. 16:50 – koncert Ralpha Kaminskiego

godz. 18:30 – pojawi się Audrey Nuna

godz. 20:50 – występ grupy IDLES

godz. 22:30 – zagra Reneé Rapp

godz. 00:15 – koncert Clipse

Scena Alter Stage:

godz. 17:10 – na scenie PIXY

godz. 19:30 – występ Dona Westa

godz. 21:20 – koncert Kasi Sienkiewicz

godz. 23:30 – zagra Daria ze Śląska

godz. 01:45 – pojawi się Bassvictim

Scena Flow Stage:

godz. 18:00 – koncert zespołu Błoto

godz. 20:20 – wystąpi Supermodel*

godz. 23:00 – zagra Klawo

godz. 00:30 – koncert Maksa Tachasiuka

Harmonogram na piątek 3 lipca. O której godzinie gra The Cure?

Scena Orange Main Stage:

godz. 19:00 – koncert zespołu Slowdive

godz. 21:00 – zagra kultowe The Cure

godz. 00:30 – występ Martina Garrixa

Scena Tent Stage:

godz. 17:00 – na scenie Zalia

godz. 18:30 – występ Kaza Bałagane

godz. 20:15 – koncert rapera OKI

godz. 23:30 – zaśpiewa Ethel Cain

godz. 01:45 – wystąpi Sofi Tukker

Scena Alter Stage:

godz. 16:45 – koncert duetu Coals

godz. 18:15 – wystąpi Anna Calvi

godz. 19:50 – zagrają Panda Bear & Sonic Boom

godz. 22:45 – występ grupy Bokka

godz. 01:00 – na scenie ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Scena Flow Stage:

godz. 17:45 – koncert Hyphen Dash

godz. 20:10 – wystąpi Just Mustard

godz. 22:45 – zagrają Sw@da & Niczos

godz. 00:30 – pojawi się Jehnny Beth

Finałowy dzień: Sobota 4 lipca na Open'er 2026. Zobacz pełną rozpiskę

Scena Orange Main Stage:

godz. 18:15 – występ Addison Rae

godz. 20:00 – koncert Teddy Swims

godz. 22:15 – na scenie pojawi się Jennie

godz. 00:30 – festiwal zamknie Peggy Gou

Scena Tent Stage:

godz. 17:00 – zagra raper Sokół

godz. 19:00 – koncert artystki LP

godz. 21:15 – występ Jade

godz. 23:30 – pojawi się PinkPantheress

godz. 01:30 – zagra Tomora

Scena Alter Stage:

godz. 17:45 – koncert Koza & Kuba Więcek

godz. 19:15 – wystąpi Luvcat

godz. 23:00 – zagra Lordofon

godz. 02:00 – na scenie Horsegiirl

Scena Flow Stage:

godz. 18:30 – koncert Rene

godz. 20:30 – wystąpi Sadie Jean

godz. 22:00 – zagra Omasta

godz. 00:15 – występ formacji Łaszewo