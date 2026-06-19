Znamy szczegółowy harmonogram godzinowy Open'er Festival 2026. Kto i o której wystąpi? [DNI, SCENY, GODZINA]

Tegoroczny sezon festiwalowy ruszył z kopyta już w końcówce maja. Fani muzyki mają już za sobą emocje związane z Orange Warsaw Festival, Mystic Festival oraz Warsaw Music Festival. Ponieważ lato dopiero nabiera rozpędu, w kalendarzu pozostaje jeszcze mnóstwo atrakcji: od letnich tras koncertowych, przez występy w trakcie miejskich świąt w całej Polsce, aż po największe muzyczne festiwale.
Czołowe miejsce w tym zestawieniu niezmiennie zajmuje Open'er Festival. Nadchodząca edycja potrwa od 1 do 4 lipca na dobrze znanym terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo. Uczestnicy usłyszą artystów na czterech różnych scenach, gdzie pojawią się wielkie gwiazdy: The Cure, Florence + the Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Halsey, Calvin Harrix, Kneecap, Kasia Lins, Ralph Kaminski, Vito Bambino, David Byrne, Kasia Sienkiewicz, Daria ze Śląska, Sobel oraz Zalia.
Poniżej prezentujemy oficjalny harmonogram czasowy wszystkich zaplanowanych koncertów. Został on przejrzyście podzielony na konkretne daty i festiwalowe estrady.
Rozpiska Open'er Festival na środę 1 lipca. Kto wystąpi pierwszego dnia?
Scena Orange Main Stage:
- godz. 17:30 – koncert Kasi Lins
- godz. 20:00 – występ Zary Larsson
- godz. 22:00 – na scenie zagra The xx
- godz. 00:15 – show Florence + The Machine
Scena Tent Stage:
- godz. 19:00 – występ formacji Kneecap
- godz. 21:00 – koncert Matta Berningera
- godz. 23:10 – zagra David Byrne
- godz. 01:30 – pojawi się Vito Bambino
Scena Alter Stage:
- godz. 17:00 – koncert Natalii Muiangi
- godz. 20:10 – zagrają Viagra Boys
- godz. 21:50 – występ grupy Skok
- godz. 23:45 – koncert artysty Avi
- godz. 01:15 – na scenie JOY (Anonymous)
Scena Flow Stage:
- godz. 18:30 – koncert HELA
- godz. 20:45 – wystąpi Daniel Godson
- godz. 22:45 – na scenie Dezydery
- godz. 00:45 – zagra Drabusheyka
Czwartek 2 lipca w Gdyni. Program koncertów Nick Cave & The Bad Seeds i innych
Scena Orange Main Stage:
- godz. 17:00 – wystąpi Sobel
- godz. 19:00 – koncert wokalistki Halsey
- godz. 22:00 – zagrają Nick Cave & The Bad Seeds
- godz. 00:45 – show Calvina Harrisa
Scena Tent Stage:
- godz. 16:50 – koncert Ralpha Kaminskiego
- godz. 18:30 – pojawi się Audrey Nuna
- godz. 20:50 – występ grupy IDLES
- godz. 22:30 – zagra Reneé Rapp
- godz. 00:15 – koncert Clipse
Scena Alter Stage:
- godz. 17:10 – na scenie PIXY
- godz. 19:30 – występ Dona Westa
- godz. 21:20 – koncert Kasi Sienkiewicz
- godz. 23:30 – zagra Daria ze Śląska
- godz. 01:45 – pojawi się Bassvictim
Scena Flow Stage:
- godz. 18:00 – koncert zespołu Błoto
- godz. 20:20 – wystąpi Supermodel*
- godz. 23:00 – zagra Klawo
- godz. 00:30 – koncert Maksa Tachasiuka
Harmonogram na piątek 3 lipca. O której godzinie gra The Cure?
Scena Orange Main Stage:
- godz. 19:00 – koncert zespołu Slowdive
- godz. 21:00 – zagra kultowe The Cure
- godz. 00:30 – występ Martina Garrixa
Scena Tent Stage:
- godz. 17:00 – na scenie Zalia
- godz. 18:30 – występ Kaza Bałagane
- godz. 20:15 – koncert rapera OKI
- godz. 23:30 – zaśpiewa Ethel Cain
- godz. 01:45 – wystąpi Sofi Tukker
Scena Alter Stage:
- godz. 16:45 – koncert duetu Coals
- godz. 18:15 – wystąpi Anna Calvi
- godz. 19:50 – zagrają Panda Bear & Sonic Boom
- godz. 22:45 – występ grupy Bokka
- godz. 01:00 – na scenie ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
Scena Flow Stage:
- godz. 17:45 – koncert Hyphen Dash
- godz. 20:10 – wystąpi Just Mustard
- godz. 22:45 – zagrają Sw@da & Niczos
- godz. 00:30 – pojawi się Jehnny Beth
Finałowy dzień: Sobota 4 lipca na Open'er 2026. Zobacz pełną rozpiskę
Scena Orange Main Stage:
- godz. 18:15 – występ Addison Rae
- godz. 20:00 – koncert Teddy Swims
- godz. 22:15 – na scenie pojawi się Jennie
- godz. 00:30 – festiwal zamknie Peggy Gou
Scena Tent Stage:
- godz. 17:00 – zagra raper Sokół
- godz. 19:00 – koncert artystki LP
- godz. 21:15 – występ Jade
- godz. 23:30 – pojawi się PinkPantheress
- godz. 01:30 – zagra Tomora
Scena Alter Stage:
- godz. 17:45 – koncert Koza & Kuba Więcek
- godz. 19:15 – wystąpi Luvcat
- godz. 23:00 – zagra Lordofon
- godz. 02:00 – na scenie Horsegiirl
Scena Flow Stage:
- godz. 18:30 – koncert Rene
- godz. 20:30 – wystąpi Sadie Jean
- godz. 22:00 – zagra Omasta
- godz. 00:15 – występ formacji Łaszewo