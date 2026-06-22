Iron Maiden zagrają koncert wolny od telefonów. Występ zostanie nagrany z zamiarem wydania!

Iron Maiden to zdecydowanie jeden z tych zespołów, które wyjątkowo dużo czasu spędzają na scenie. Dzieje się to oczywiście także i w tym roku, gdy "Żelazna Dziewica" świętuje swoje 50-lecie.

Już od chwili ogłoszenia trasy "Run For Your Lives World Tour" muzycy wprost zwracali się do swoich fanów, aby Ci i te nie korzystali w trakcie pokazów w nadmiarze z telefonów komórkowych czy tabletów i powstrzymali się od nagrywania. Nie jest tajemnicą fakt, że muzycy formacji są zwolennikami ograniczania wykorzystania tych medium na koncertach i chwalą kolegów po fachu, jak Jacka White'a czy grupę Ghost, za organizację tras, podczas których w ogóle nie można używać telefonów komórkowych.

Teraz samo Iron Maiden postanowiło zrobić coś bardzo podobnego, póki co jednak w ramach jednego z występów i w pewnym zakresie.

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Iron Maiden będą nagrywać swój koncert. Doczeka się on premiery!

Mowa o koncercie, który odbędzie się już dziś, tj. w poniedziałek 22 czerwca. Iron Maiden już za kilka godzin wystąpią w Paryżu w tamtejszej w La Défense Arena. To ten pokaz właśnie został ogłoszony przez sam zespół jako 'wolny od telefonów komórkowych'. Zasada ta będzie obowiązywała uczestników i uczestniczki, którzy mają wykupione miejsca na płycie i w strefach ogólnych. Takie osoby na wejściu do obiektu otrzymają coraz częściej stosowane przez wykonawców etui marki Yondr. Po umieszczeniu w nich telefonów, te blokują się na obszarze koncertu i odblokowują tylko w strefach do tego wyznaczonych.

Powód takiego stanu rzeczy jest jeden i ekscytujący z perspektywy fanów i fanek "Żelaznej Dziewicy". To właśnie zaplanowany na dziś pokaz grupy we Francji zostanie zarejestrowany z zamiarem wydania go w kolejnych miesiącach na nośnikach fizycznych! Na ten moment nie są znane szczegóły tego wydawnictwa - takowych będziemy oczywiście wypatrywać!

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