Papa Roach wracają na headlinerski koncert do Polski! Gdzie i kiedy zagra formacja w 2026 roku?

Redakcja Eska ROCK
2026-06-22 10:28

Amerykańskie nu-metalowe gwiazdy z Papa Roach jeszcze w tym roku wrócą do Polski! Po energetycznym występie na "Lost Generation" grupa zagra headlinerski koncert w jednej z największych rodzimych aren. Na pokazie w roli gości zagrają także Landmvrks i Sleep Theory.

Amerykański zespół Papa Roach pozuje w ciemnych ubraniach na szarym tle, oczekując na swój headlinerski koncert w Polsce. Jacoby Shaddix wyróżnia się w futrzanej kurtce i z tatuażami. Więcej o koncercie dowiesz się na naszym portalu.
Autor: Bryston Roatch/ Materiały prasowe

Ich największe hity rzędu „Last Resort” czy „Scars” to jedne z ważniejszych evergreenów w numetalowym kanonie. Ale oprócz bogatego dziedzictwa Papa Roach nie grzęzną w przeszłości. Nawet dziś ich nu-metalowy styl przyciąga energią, ale także dojrzałością. Nie możemy się doczekać powrotu Amerykanów do Polski.

Nu metalowe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Goście na koncercie Papa Roach

LANDMVRKS

Metalcore i może trochę popu albo rocka do tego? Pewnie! Landmvrks nie boją się kombinować z gatunkową formułą, bo wiedzą, że w tej całej zabawie chodzi o dobre piosenki. Tak się składa, że songwriterskie wyczucie tych Francuzów jest wręcz mistrzowskie.

SLEEP THEORY 

Powstali w 2019 roku i od samego początku odrestaurowują niezapomniane wibracje alternatywnego metalu z przełomu wieków. Mają zaraźliwy groove, trochę skreczy, rwane riffy i oczywiście wielkie refreny do śpiewania całym gardłem. Wychodzi im to nienagannie.

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Papa Roach w Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

  • 16 listopada 2026
  • Katowice, Spodek

BILETY:

  • Artist Presale - od 24 czerwca (10:00)
  • Promoter & Spotify Presale - od 25 czerwca (10:00)
  • w sprzedaży otwartej - od 26 czerwca (10:00)

304/325 zł – miejsca stojące, 234-405 zł – miejsca siedzące

*5 zł netto z każdego biletu zostanie przeznaczone na wsparcie fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Materiały Knock Out Productions.

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