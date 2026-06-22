Papa Roach wracają na headlinerski koncert do Polski! Gdzie i kiedy zagra formacja w 2026 roku?

Ich największe hity rzędu „Last Resort” czy „Scars” to jedne z ważniejszych evergreenów w numetalowym kanonie. Ale oprócz bogatego dziedzictwa Papa Roach nie grzęzną w przeszłości. Nawet dziś ich nu-metalowy styl przyciąga energią, ale także dojrzałością. Nie możemy się doczekać powrotu Amerykanów do Polski.
Goście na koncercie Papa Roach
LANDMVRKS
Metalcore i może trochę popu albo rocka do tego? Pewnie! Landmvrks nie boją się kombinować z gatunkową formułą, bo wiedzą, że w tej całej zabawie chodzi o dobre piosenki. Tak się składa, że songwriterskie wyczucie tych Francuzów jest wręcz mistrzowskie.
SLEEP THEORY
Powstali w 2019 roku i od samego początku odrestaurowują niezapomniane wibracje alternatywnego metalu z przełomu wieków. Mają zaraźliwy groove, trochę skreczy, rwane riffy i oczywiście wielkie refreny do śpiewania całym gardłem. Wychodzi im to nienagannie.
Papa Roach w Polsce w 2026 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]
- 16 listopada 2026
- Katowice, Spodek
BILETY:
- Artist Presale - od 24 czerwca (10:00)
- Promoter & Spotify Presale - od 25 czerwca (10:00)
- w sprzedaży otwartej - od 26 czerwca (10:00)
304/325 zł – miejsca stojące, 234-405 zł – miejsca siedzące
*5 zł netto z każdego biletu zostanie przeznaczone na wsparcie fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Materiały Knock Out Productions.