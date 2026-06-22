Krzysztof Zalewski nie zwalnia tempa! Posłuchaj nowego singla i wykonania live kawałka "ZGŁOWY"

Krzysztof Zalewski rozdzielił pożegnanie projektu “ZGŁOWY” na parę etapów – na początku roku wydał przebojowy singiel “Lepiej już było”, który zdominował stacje radiowe, a fanom oddał limitowaną edycję winyla “ZGŁOWY DELUXE”, który był dostępny na ostatnim wiosennym koncercie z trasy na warszawskim Towarze. Nowy singiel „TAK TAK” to kolejny etap, który ma za zadanie dopełnić treściowo opowieść rozpoczętą na albumie “ZGŁOWY”.

Kiedyś długie włosy, a teraz taka zmiana! Metamorfoza Krzysztofa Zalewskiego

„TAK TAK” to letni, niepoważny numer, którego protagonista budzi się na kacu i doznaje olśnienia . Okazuje się, że kluczem do spełnienia marzeń i sposobem na zamanifestowanie wymarzonej rzeczywistości jest brak ciśnienia i ogólny relaks. Zgodnie ze staropolskim przysłowiem: „miej wywalone a będzie spełnione”. Autor zahacza w tekście o modne w sferze instagramowych „mędrców” teorie spiskowe – reptilian, płaskiej Ziemi, życia w symulacji… Ogólnie bardziej piosenka do rytmicznego kiwania głową i jazdy samochodem przez piękny letni krajobraz niż do darcia szat i płakania nad losem świata - Krzysztof Zalewski o singlu „TAK TAK”.

Wraz z singlem “TAK TAK” w serwisach streamingowych pojawił się także album z nagraniami na żywo piosenek z albumu “ZGŁOWY”, na którym oprócz swoich solowych utworów znajduje się także nowa, zaskakująca wersja utworu “Początek” oraz rockowa interpretacja przeboju Lennego Kravitza “Are You Gonna Go My Way”.

Grając ostatni koncert na jesiennej trasie w klubie Studio, w Krakowie nie wiedzieliśmy o tym, że nas nagrywają, dlatego na płycie ZGŁOWY (Live) możecie usłyszeć żywą, czystą energię. Nawet jeśli coś jest lekko niedośpiewane lub niedograne, to właśnie przez ten fakt jest to zdecydowanie mój ulubiony album – dodaje Krzysztof Zalewski.

Ostatni pełnogrający album Krzysztofa Zalewskiego promowały single: rapowany manifest „ZGŁOWY”, epicka ballada o miłości „Kochaj”, punkowe „Roboty” oraz wzruszająca i przebojowa „Edith Piaf”. Teledyski do tych utworów składają się na jedną opowieść – a dziś “TAK TAK” wraz z hitem „Lepiej już było” dopisuje do niej epilog.

To jednak nie wszystko na dziś od Zalewskiego. Kończy się jedna historia – otwiera kolejna.

Krzysztof Zalewski zaprasza na SoloAct jesienią!

Jesienią Zalewski wyruszy w nietypową trasę, podczas której da kolegom z zespołu chwilę wytchnienia a swoich słuchaczy zaprosi pod scenę, na której pojawi się …zupełnie sam.

Sprzedaż biletów na trasę Zalewski SoloAct rozpocznie się we wtorek 23 czerwca pod linkiem.

Zalewski SoloAct

16.10 Katowice / NOSPR

19.10 Warszawa / Teatr Roma

20.10 Warszawa / Teatr Roma

24.10 Gdańsk / Teatr Szekspirowski

7.11 Szczecin / Filharmonia im. M. Karłowicza

9.11 Lublin / Centrum Spotkania Kultur

18.11 Toruń / CKK Jordanki

19.11 Łódź / Wytwórnia

28.11 Wrocław / Narodowe Forum Muzyki

29.11 Bielsko-Biała / Cavatina Hall