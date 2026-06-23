The Rasmus na czterech koncertach w Polsce w 2027 roku! Gdzie i kiedy zagra formacja? [BILETY]

Zespół The Rasmus, mający wieloletnie doświadczenie w globalnym koncertowaniu, w ramach 23-koncertowej trasy będzie dalej prezentował kluczowe utwory z nowej płyty „Weirdo”, a także klasyczne hymny i mniej znane perełki ze swojego katalogu.

Frontman Lauri Ylönen komentuje: „Album ‘Weirdo’ bardzo mocno rezonuje w naszej społeczności fanów. Chodzi w nim o bycie zaakceptowanym takim, jakim się jest. To było też widoczne na koncertach, gdzie fani przebierali się, pokazując swoje wewnętrzne ‘weirdos’. To było bardzo radosne i jednoczące doświadczenie!” Lauri dodaje również: „Nie możemy się doczekać spotkania ze wszystkimi naszymi przyjaciółmi, których nie widzieliśmy podczas ostatniej trasy po Europie!”

W ciągu ostatniego roku i obecnie The Rasmus promują i nadal będą promować swoją najnowszą płytę „Weirdo” w trasie, zabierając swoje niezapomniane show do publiczności na całym świecie.

Latem ubiegłego roku The Rasmus zagrali koncert charytatywny w Ukrainie - nie tylko jako headliner festiwalu Atlas Festival, ale także jako jedyny zagraniczny artysta wydarzenia. Na miejscu pojawiło się ponad 110 000 osób, a dla publiczności i artystów przygotowano rozbudowany system bezpieczeństwa oraz plan ewakuacji możliwy do przeprowadzenia w kilka minut w razie potrzeby. Na szczęście festiwal odbył się bez żadnych problemów, a dzięki wydarzeniu udało się zebrać ponad 2,5 mln dolarów na obronę powietrzną Ukrainy. Dostępny jest krótki dokument o tym doświadczeniu.

Obecnie będąc w trasie po USA, The Rasmus wrócą na Stary Kontynent, aby dołączyć do letniego europejskiego cyklu festiwalowego, występując m.in. na: Nova Rock (AT), Resurrection Fest (ES), Masters Of Rock (CZ). Później, w 2026 roku, zespół wyruszy w pełną trasę po Ameryce Południowej, grając w ikonicznych miejscach w 11 miastach, m.in.: Bogota, Panama, Lima, Santiago, São Paulo i Buenos Aires.

The Rasmus - wywiad

Aktualny singiel The Rasmus „Break These Chains” z udziałem Niko Vilhelma z Blind Channel to utwór o toksycznej miłości, pełen emocjonalnego napięcia, napędzany charakterystycznym dla zespołu połączeniem mrocznej atmosfery i hymnicznych melodii. Posłuchaj „Break These Chains” TUTAJ i obejrzyj teledysk w reżyserii Alekseia Kulikova TUTAJ na oficjalnym kanale YouTube zespołu.

„‘Break These Chains’ opowiada o toksycznej relacji” - mówi wokalista Lauri Ylönen, który bezlitośnie wgryza się w takie teksty jak: „You made me believe / That true passion makes you bleed / So I stayed too long / To play your twisted games.” Lauri napisał utwór wspólnie z cenionymi autorami i producentami hitów Martim Frederiksenem i Desmondem Childem. „Chodzi o uwolnienie się od czegoś, co wiesz, że jest dla ciebie złe, ale od czego jesteś uzależniony.”

The Rasmus na czterech koncertach w Polsce w 2027 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

31.01.2027 – B90, Gdańsk

2.02.2027 – B17, Poznań

3.02.2027 – CK A2, Wrocław

4.02.2027 – Klub Studio, Kraków

BILETY:

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się w środę, 24 czerwca o godz. 14:00

Sprzedaż ogólna rozpocznie się w czwartek, 25 czerwca o godz. 14:00 na www.LiveNation.pl.