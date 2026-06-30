The Black Dahlia Murder na koncercie w Polsce w 2027 roku! Gdzie i kiedy zagra zespół?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-30 13:15

Dwie dekady mijają w 2027 roku od wydania “Nocturnal” - trzeciej płyty The Black Dahlia Murder, przez wielu uważanej za ich opus magnum. Z tej okazji zespół wyruszy na początku roku w trasę, na której 26 stycznia zahaczy o Kraków, gdzie wystąpi w klubie Kwadrat.

Członkowie zespołu The Black Dahlia Murder pozujący do zdjęcia na tle dużego, kratowanego okna, promujący trasę z okazji dwudziestolecia albumu Nocturnal. O koncercie w Krakowie w 2027 roku i innych wydarzeniach przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

The Black Dahlia Murder to zespół, który na początku XXI wieku wniósł powiew świeżego powietrza na scenie światowej ekstremy. Bardzo mocne inspiracje goeteborską sceną deathmetalową, a w szczególności takimi zespołami jak At the Gates i In Flames, połączyli ze swoimi rodzimymi wpływami spod znaku Morbid Angel czy Malevolent Creation. Na przestrzeni lat grupa z Waterford w stanie Michigan stała się jednym z czołowych reprezentantów kultowej wytwórni Metal Blade, w której barwach wydała wszystkie swoje długogrające albumy. Jubileusz wydanego dwadzieścia lat temu “Nocturnal”, uważanego za najlepszy krążek w ich dyskografii, formacja świętować będzie od początku roku na trasie po Starym Kontynencie, podczas której wystąpi 26 stycznia w krakowskim Kwadracie.

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The Black Dahlia Murder w Polsce w 2027 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

  • 26.01.2027
  • Kraków, Kwadrat

BILETY!

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