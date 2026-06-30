The Black Dahlia Murder na koncercie w Polsce w 2027 roku! Gdzie i kiedy zagra zespół?

Dwie dekady mijają w 2027 roku od wydania “Nocturnal” - trzeciej płyty The Black Dahlia Murder, przez wielu uważanej za ich opus magnum. Z tej okazji zespół wyruszy na początku roku w trasę, na której 26 stycznia zahaczy o Kraków, gdzie wystąpi w klubie Kwadrat.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe