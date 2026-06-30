The Black Dahlia Murder na koncercie w Polsce w 2027 roku! Gdzie i kiedy zagra zespół?

The Black Dahlia Murder to zespół, który na początku XXI wieku wniósł powiew świeżego powietrza na scenie światowej ekstremy. Bardzo mocne inspiracje goeteborską sceną deathmetalową, a w szczególności takimi zespołami jak At the Gates i In Flames, połączyli ze swoimi rodzimymi wpływami spod znaku Morbid Angel czy Malevolent Creation. Na przestrzeni lat grupa z Waterford w stanie Michigan stała się jednym z czołowych reprezentantów kultowej wytwórni Metal Blade, w której barwach wydała wszystkie swoje długogrające albumy. Jubileusz wydanego dwadzieścia lat temu “Nocturnal”, uważanego za najlepszy krążek w ich dyskografii, formacja świętować będzie od początku roku na trasie po Starym Kontynencie, podczas której wystąpi 26 stycznia w krakowskim Kwadracie.
The Black Dahlia Murder w Polsce w 2027 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]
- 26.01.2027
- Kraków, Kwadrat